https://ria.ru/20230416/makeevka-1865640717.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:02

2023-04-16T12:02

2023-04-16T12:02

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины