https://ria.ru/20230416/lag-1865598372.html

Совет Лиги арабских государств обсудит ситуацию в Судане

Совет Лиги арабских государств обсудит ситуацию в Судане - РИА Новости, 16.04.2023

Совет Лиги арабских государств обсудит ситуацию в Судане

Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье заседание для обсуждения ситуации в Судане, к проведению встречи призвали Египет и Саудовская... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:25

2023-04-16T00:25

2023-04-16T00:34

лига арабских государств

судан

египет

союз биатлонистов россии (сбр)

лаг

хартум (город)

в мире

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье заседание для обсуждения ситуации в Судане, к проведению встречи призвали Египет и Саудовская Аравия, говорится в заявлении египетского министерства иностранных дел.Как отмечается в заявлении, один из пунктов внутреннего порядка Совета ЛАГ гласит, что внеочередное заседание может быть созвано по запросу двух государств-членов.В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html

судан

египет

хартум (город)

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лига арабских государств, судан, египет, союз биатлонистов россии (сбр), лаг, хартум (город), в мире