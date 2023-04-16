Совет Лиги арабских государств обсудит ситуацию в Судане
МИД Египта: ЛАГ на уровне постпредов проведет заседание для обсуждения ситуации в Судане
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
КАИР, 16 апр - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье заседание для обсуждения ситуации в Судане, к проведению встречи призвали Египет и Саудовская Аравия, говорится в заявлении египетского министерства иностранных дел.
«
"Арабская Республика Египет и Королевство Саудовская Аравия созвали проведение экстренного заседания на уровне постоянных представителей в Лиге арабских государств для обсуждения ситуации в Судане", - сообщается в заявлении МИД Египта.
Как отмечается в заявлении, один из пунктов внутреннего порядка Совета ЛАГ гласит, что внеочередное заседание может быть созвано по запросу двух государств-членов.
В субботу утром корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Позднее столкновения между военными силами перекинулись и на другие суданские регионы.
Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также армейцы отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного Суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.