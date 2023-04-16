https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html

Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023

Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:42

2023-04-16T20:42

2023-04-16T20:42

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

политика

минобороны китая

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу. Шанфу отметил также, что Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".

https://ria.ru/20230416/pozhelaniya-1865697709.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика, минобороны китая