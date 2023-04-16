https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:42
2023-04-16T20:42
2023-04-16T20:42
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
политика
минобороны китая
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу. Шанфу отметил также, что Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".
https://ria.ru/20230416/pozhelaniya-1865697709.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика, минобороны китая
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Минобороны Китая
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Министр обороны КНР: крепкие отношения России и Китая не направлены против третьих стран