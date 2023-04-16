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Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
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20:42 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kitay-1865699522.html
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.04.2023
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:42
2023-04-16T20:42
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
политика
минобороны китая
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу. Шанфу отметил также, что Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика, минобороны китая
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, Минобороны Китая
Министр обороны Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Министр обороны КНР: крепкие отношения России и Китая не направлены против третьих стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.
«
"У нас крепкие отношения, они превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран", - заявил Шанфу на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Шанфу отметил также, что Путина и председателя КНР Си Цзиньпина "связывает дружба, и это знают все у нас в Китае".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Путин передал Си Цзиньпину наилучшие пожелания
Вчера, 20:26
 
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