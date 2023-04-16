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Границы ТОР "Камчатка" расширят - РИА Новости, 16.04.2023
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10:33 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/kamchatka-1865629789.html
Границы ТОР "Камчатка" расширят
Границы ТОР "Камчатка" расширят - РИА Новости, 16.04.2023
Границы ТОР "Камчатка" расширят
Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:33
2023-04-16T10:33
экономика
петропавловск-камчатский
камчатский край
елизовский район
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина. Так, в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза. В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков. Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года. В городе Елизово запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.
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петропавловск-камчатский
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экономика, петропавловск-камчатский, камчатский край, елизовский район
Экономика, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Елизовский район
Границы ТОР "Камчатка" расширят

Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина.
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Так, в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза.
В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков.
Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года.
В городе Елизово запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года.
Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
ТОР "Амурская" расширят под сельскохозяйственные и промышленные проекты
30 марта, 13:21
 
ЭкономикаПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайЕлизовский район
 
 
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