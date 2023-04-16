https://ria.ru/20230416/kamchatka-1865629789.html

Границы ТОР "Камчатка" расширят

Границы ТОР "Камчатка" расширят - РИА Новости, 16.04.2023

Границы ТОР "Камчатка" расширят

Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T10:33

2023-04-16T10:33

2023-04-16T10:33

экономика

петропавловск-камчатский

камчатский край

елизовский район

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина. Так, в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза. В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков. Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года. В городе Елизово запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20200721/1574650298.html

https://ria.ru/20230330/amurskaya-1861829975.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, петропавловск-камчатский, камчатский край, елизовский район