https://ria.ru/20230416/kamchatka-1865629789.html
Границы ТОР "Камчатка" расширят
Границы ТОР "Камчатка" расширят - РИА Новости, 16.04.2023
Границы ТОР "Камчатка" расширят
Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:33
2023-04-16T10:33
2023-04-16T10:33
экономика
петропавловск-камчатский
камчатский край
елизовский район
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства. "Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина. Так, в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза. В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков. Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года. В городе Елизово запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20200721/1574650298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, петропавловск-камчатский, камчатский край, елизовский район
Экономика, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Елизовский район
Границы ТОР "Камчатка" расширят
Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Кабмин расширил границы территории опережающего развития "Камчатка", общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 миллионов рублей, сообщила
пресс-служба правительства.
"Правительство расширило границы территории опережающего развития "Камчатка". Решение позволит модернизировать производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов и создать базу для обслуживания строительной техники. Общий объем инвестиций в новые проекты составит более 350 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабмина.
Резидентов ТОР "Камчатка" освободили на пять лет от налога на прибыль
Так, в Елизовском районе Камчатского края
и в Петропавловске-Камчатском
будет реализовываться инвестпроект, предполагающий модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия: на карьерах "Пионерский-4" и "Заозерный" заменят оборудование, что позволит увеличить объемы производства продукции более чем в 2 раза.
В Петропавловске-Камчатском на карьере "Заозерный" появятся мощности для производства строительных пеноблоков.
Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий намечен на начало 2024 года.
В городе Елизово
запланировано строительство производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной стройтехники. База начнет работать во II квартале 2024 года.
Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, призванных стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций. Количество резидентов ТОР в ДВФО – 659, объем инвестиций по соглашениям – более 4,9 триллионов рублей. Вложено свыше 2,14 триллиона рублей частных инвестиций и создано 58 тысяч рабочих мест.
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