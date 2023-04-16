https://ria.ru/20230416/henkel-1865616573.html
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды - РИА Новости, 16.04.2023
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
"Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:23
2023-04-16T08:23
2023-04-16T10:23
экономика
россия
henkel
ozon
fa
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, убедился корреспондент РИА Новости. Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref — "Бреф". Также в одной из карточек товара на Ozon указано — "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось". В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января этого года "Henkel Россия" ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе. "До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — добавили там. В Ozon рассказали, что "названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель". Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия. Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. "Обоснованным видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний", - уточнила она. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России. После завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.
https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, henkel , ozon, fa
Экономика, Россия, Henkel , Ozon, FA
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды
Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref — "Бреф". Также в одной из карточек товара на Ozon
указано — "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".
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В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января этого года "Henkel Россия" ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе.
"До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — добавили там.
В Ozon рассказали, что "названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель". Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.
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Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. "Обоснованным видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний", - уточнила она.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa
, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России
. После завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.
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