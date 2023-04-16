https://ria.ru/20230416/henkel-1865616573.html

Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды - РИА Новости, 16.04.2023

Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды

"Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T08:23

2023-04-16T08:23

2023-04-16T10:23

экономика

россия

henkel

ozon

fa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784464831_0:265:3168:2047_1920x0_80_0_0_027471abb89dafbd860e7821f9d22455.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, убедился корреспондент РИА Новости. Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref — "Бреф". Также в одной из карточек товара на Ozon указано — "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось". В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января этого года "Henkel Россия" ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе. "До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — добавили там. В Ozon рассказали, что "названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель". Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия. Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. "Обоснованным видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний", - уточнила она. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России. После завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.

https://ria.ru/20230406/poteri-1863362559.html

https://ria.ru/20230315/inditex-1858147565.html

https://ria.ru/20230408/michelin-1863916884.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, henkel , ozon, fa