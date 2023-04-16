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СМИ: принц Гарри решил посетить коронацию Карла III после разговора с ним - РИА Новости, 16.04.2023
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12:25 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/garri-1865644002.html
СМИ: принц Гарри решил посетить коронацию Карла III после разговора с ним
СМИ: принц Гарри решил посетить коронацию Карла III после разговора с ним - РИА Новости, 16.04.2023
СМИ: принц Гарри решил посетить коронацию Карла III после разговора с ним
Принц Гарри поговорил "по душам" со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем согласился присутствовать на его коронации, сообщает газета Sun... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:25
2023-04-16T12:25
в мире
великобритания
карл iii
принц гарри
меган маркл
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Принц Гарри поговорил "по душам" со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем согласился присутствовать на его коронации, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Ранее появились сообщения, что принц Гарри посетит коронацию своего отца Карла III, однако его супруга Меган Маркл останется с детьми в Калифорнии. До этого супруги не желали приезжать на коронацию из-за отказа Букингемского дворца пригласить на мероприятие их детей. "Принц Гарри поговорил по душам со своим отцом, королем Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечают источники, с обеих сторон есть "готовность и желание помириться". Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября прошлого года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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в мире, великобритания, карл iii, принц гарри, меган маркл
В мире, Великобритания, Карл III, Принц Гарри, Меган Маркл
СМИ: принц Гарри решил посетить коронацию Карла III после разговора с ним

Sun: принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним по душам

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри
Принц Гарри - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Принц Гарри поговорил "по душам" со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, прежде чем согласился присутствовать на его коронации, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Ранее появились сообщения, что принц Гарри посетит коронацию своего отца Карла III, однако его супруга Меган Маркл останется с детьми в Калифорнии. До этого супруги не желали приезжать на коронацию из-за отказа Букингемского дворца пригласить на мероприятие их детей.
"Принц Гарри поговорил по душам со своим отцом, королем Карлом III, прежде чем согласился приехать на его коронацию", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, с обеих сторон есть "готовность и желание помириться".
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября прошлого года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.
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