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Страны БРИКC проведут форум в ЮАР - РИА Новости, 16.04.2023
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20:22 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/forum-1865696932.html
Страны БРИКC проведут форум в ЮАР
Страны БРИКC проведут форум в ЮАР - РИА Новости, 16.04.2023
Страны БРИКC проведут форум в ЮАР
Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:22
2023-04-16T20:22
юар
индия
бразилия
брикс
ассоциация юристов россии
новый банк развития
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Алексей Клишин. "Заслуживает внимания, что мы предварительно договорились с делегациями стран-членов БРИКС, что мы проведем юридический форум "БРИКС плюс" в декабре в ЮАР. На этом форуме, как я полагаю, мы будем обсуждать создание механизма разрешения юридических споров в привязке в банку БРИКС (Новый банк развития)", - сказал он, добавив, что беседа с представителями ЮАР и Бразилии прошла дистанционно. Клишин отметил, что на эту встречу планируется пригласить новых членов объединения "БРИКС плюс". "В таком расширенном формате мы планируем собраться в первый раз. ЮАР намерена все это организовать. Кроме того, мы договорились, что до конца мая мы согласуем повестку этой встречи", - добавил он в беседе с журналистами. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.
https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html
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юар, индия, бразилия, брикс, ассоциация юристов россии, новый банк развития
ЮАР, Индия, Бразилия, БРИКС, Ассоциация юристов России, Новый банк развития
Страны БРИКC проведут форум в ЮАР

Член президиума Ассоциации юристов России: страны БРИКC договорились провести форум в ЮАР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран БРИКС. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Алексей Клишин.
"Заслуживает внимания, что мы предварительно договорились с делегациями стран-членов БРИКС, что мы проведем юридический форум "БРИКС плюс" в декабре в ЮАР. На этом форуме, как я полагаю, мы будем обсуждать создание механизма разрешения юридических споров в привязке в банку БРИКС (Новый банк развития)", - сказал он, добавив, что беседа с представителями ЮАР и Бразилии прошла дистанционно.
Клишин отметил, что на эту встречу планируется пригласить новых членов объединения "БРИКС плюс".
"В таком расширенном формате мы планируем собраться в первый раз. ЮАР намерена все это организовать. Кроме того, мы договорились, что до конца мая мы согласуем повестку этой встречи", - добавил он в беседе с журналистами.
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Китай и Бразилия поддержали расширение БРИКС
14 апреля, 18:27
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.
Флаги стран БРИКС
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
10 апреля, 08:00
 
ЮАРИндияБразилияБРИКСАссоциация юристов РоссииНовый банк развития
 
 
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