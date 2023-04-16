Страны БРИКC проведут форум в ЮАР
Член президиума Ассоциации юристов России: страны БРИКC договорились провести форум в ЮАР
Флаги стран БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Алексей Клишин.
"Заслуживает внимания, что мы предварительно договорились с делегациями стран-членов БРИКС, что мы проведем юридический форум "БРИКС плюс" в декабре в ЮАР. На этом форуме, как я полагаю, мы будем обсуждать создание механизма разрешения юридических споров в привязке в банку БРИКС (Новый банк развития)", - сказал он, добавив, что беседа с представителями ЮАР и Бразилии прошла дистанционно.
Клишин отметил, что на эту встречу планируется пригласить новых членов объединения "БРИКС плюс".
"В таком расширенном формате мы планируем собраться в первый раз. ЮАР намерена все это организовать. Кроме того, мы договорились, что до конца мая мы согласуем повестку этой встречи", - добавил он в беседе с журналистами.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.