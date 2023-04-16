https://ria.ru/20230416/forum-1865696932.html

Страны БРИКC проведут форум в ЮАР

Страны БРИКC проведут форум в ЮАР - РИА Новости, 16.04.2023

Страны БРИКC проведут форум в ЮАР

Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:22

2023-04-16T20:22

2023-04-16T20:22

юар

индия

бразилия

брикс

ассоциация юристов россии

новый банк развития

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Страны БРИКС в ходе проходящего в Индии Нью-Делийского конвента по верховенству права договорились провести форум в ЮАР, сообщил председатель комиссии по правовому обеспечению современных интеграционных процессов с участием Российской Федерации, член президиума Ассоциации юристов России Алексей Клишин. "Заслуживает внимания, что мы предварительно договорились с делегациями стран-членов БРИКС, что мы проведем юридический форум "БРИКС плюс" в декабре в ЮАР. На этом форуме, как я полагаю, мы будем обсуждать создание механизма разрешения юридических споров в привязке в банку БРИКС (Новый банк развития)", - сказал он, добавив, что беседа с представителями ЮАР и Бразилии прошла дистанционно. Клишин отметил, что на эту встречу планируется пригласить новых членов объединения "БРИКС плюс". "В таком расширенном формате мы планируем собраться в первый раз. ЮАР намерена все это организовать. Кроме того, мы договорились, что до конца мая мы согласуем повестку этой встречи", - добавил он в беседе с журналистами. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В 2023 году в БРИКС председательствует Южно-Африканская Республика.

https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html

https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html

юар

индия

бразилия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юар, индия, бразилия, брикс, ассоциация юристов россии, новый банк развития