https://ria.ru/20230416/donetsk-1865619730.html

ВСУ обстреляли два района Донецка

ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.04.2023

ВСУ обстреляли два района Донецка

Украинские войска утром продолжили обстреливать Донецк, за час выпустили восемь снарядов по двум районам, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:11

2023-04-16T09:11

2023-04-16T09:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска утром продолжили обстреливать Донецк, за час выпустили восемь снарядов по двум районам, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.00 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 8.00 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия