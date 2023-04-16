https://ria.ru/20230416/donetsk-1865619730.html
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.04.2023
ВСУ обстреляли два района Донецка
Украинские войска утром продолжили обстреливать Донецк, за час выпустили восемь снарядов по двум районам, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:11
2023-04-16T09:11
2023-04-16T09:11
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска утром продолжили обстреливать Донецк, за час выпустили восемь снарядов по двум районам, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 7.00 - населенный пункт Тоненькое - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 8.00 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. За прошедшую ночь украинские войска несколько раз обстреляли Донецк: под огонь попали Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский и Киевский районы города. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Ворошиловском районе ракеты упали вблизи Спасо-Преображенского собора, где шло пасхальное богослужение, люди были вынуждены эвакуироваться. Были "прилеты" в соседние с храмом автостанцию и крытый рынок. Как минимум один человек погиб, трое получили ранения.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли два района Донецка
ВСУ выпустили восемь снарядов по двум районам Донецка