https://ria.ru/20230416/donbass-1865625128.html
В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима
В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 16.04.2023
В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T09:58
2023-04-16T09:58
2023-04-16T10:01
религия
луганская народная республика
иерусалим
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леонид пасечник
иисус христос
пасха
религия
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "В Луганскую Народную Республику, как и другие регионы России, прибыл Благодатный огонь. Частицу святыни из Иерусалима доставили рано утром и уже направили в лампадах по всем городам и районам нашей республики", - написал Пасечник в telegram-канале. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
https://ria.ru/20230416/ogon-1865618962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, иерусалим, россия, леонид пасечник, иисус христос, пасха, религия
Религия, Луганская Народная Республика, Иерусалим, Россия, Леонид Пасечник, Иисус Христос, Пасха, Религия
В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима
Врио главы ЛНР Пасечник: в республику доставили Благодатный огонь из Иерусалима