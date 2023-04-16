https://ria.ru/20230416/donbass-1865625128.html

В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима

В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима - РИА Новости, 16.04.2023

В ЛНР доставили Благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T09:58

2023-04-16T09:58

2023-04-16T10:01

религия

луганская народная республика

иерусалим

россия

леонид пасечник

иисус христос

пасха

религия

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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Луганскую Народную Республику, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "В Луганскую Народную Республику, как и другие регионы России, прибыл Благодатный огонь. Частицу святыни из Иерусалима доставили рано утром и уже направили в лампадах по всем городам и районам нашей республики", - написал Пасечник в telegram-канале. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встречают 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

https://ria.ru/20230416/ogon-1865618962.html

луганская народная республика

иерусалим

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, иерусалим, россия, леонид пасечник, иисус христос, пасха, религия