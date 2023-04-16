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Власти Бали провели рейд в "русской деревне" - РИА Новости, 16.04.2023
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03:29 16.04.2023 (обновлено: 05:13 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/bali-1865606415.html
Власти Бали провели рейд в "русской деревне"
Власти Бали провели рейд в "русской деревне" - РИА Новости, 16.04.2023
Власти Бали провели рейд в "русской деревне"
Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу провела внезапную... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T03:29
2023-04-16T05:13
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индонезия
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня", сообщает индонезийский портал Tribun Bali.По данным издания, в рейде участвовали 24 человека.Он добавил, что были проверены около 90 апартаментов, россияне составили 50% проживающих. По данным властей, остальные посетители прибыли из Казахстана, Германии и из самой Индонезии. "Выводы? Все документы здесь в порядке, паспорта и виды на жительство все еще действительны и не просрочены", — отметил Риянди. Он также заявил, что никогда не утверждал, что "русская деревня" — только для граждан России. "Мы никогда не нацеливались специально на эту "русскую деревню", ​​мы просто контролируем всех иностранцев в районе работы иммиграционной службы Денпасара", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что жители Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где, как утверждалось, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соглашается следовать местным нормам и обычаям.Позднее министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на Бали признаков существования "маленькой Москвы" — деревни с исключительно русской диаспорой.
https://ria.ru/20230413/bali-1865093153.html
https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html
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бали, индонезия, россия
Бали, Индонезия, Россия
Власти Бали провели рейд в "русской деревне"

Tribun Bali: власти Бали провели рейд в апартаментах, известных как "русская деревня"

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinБали
Бали - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня", сообщает индонезийский портал Tribun Bali.
По данным издания, в рейде участвовали 24 человека.
«
"Итак, мы провели внеплановую операцию. Место, которое мы выбрали сегодня, — это PARQ в Убуде, Гианьяр. Почему мы выбрали PARQ? Потому что, с нашей точки зрения, это одно из самых больших иммиграционных скоплений", — сказал глава иммиграционного бюро Денпасара Теди Риянди.
Он добавил, что были проверены около 90 апартаментов, россияне составили 50% проживающих.
По данным властей, остальные посетители прибыли из Казахстана, Германии и из самой Индонезии.
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"Выводы? Все документы здесь в порядке, паспорта и виды на жительство все еще действительны и не просрочены", — отметил Риянди.
Он также заявил, что никогда не утверждал, что "русская деревня" — только для граждан России.
"Мы никогда не нацеливались специально на эту "русскую деревню", ​​мы просто контролируем всех иностранцев в районе работы иммиграционной службы Денпасара", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что жители Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где, как утверждалось, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соглашается следовать местным нормам и обычаям.
Позднее министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на Бали признаков существования "маленькой Москвы" — деревни с исключительно русской диаспорой.
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