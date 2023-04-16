https://ria.ru/20230416/bali-1865606415.html

Власти Бали провели рейд в "русской деревне"

Власти Бали провели рейд в "русской деревне" - РИА Новости, 16.04.2023

Власти Бали провели рейд в "русской деревне"

Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу провела внезапную... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T03:29

2023-04-16T03:29

2023-04-16T05:13

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совместная группа иммиграционного бюро Денпасара и балийского отдела министерства юстиции и прав человека Индонезии поздно вечером в субботу провела внезапную инспекцию комплекса апартаментов PARQ Ubud, также известного как "русская деревня", сообщает индонезийский портал Tribun Bali.По данным издания, в рейде участвовали 24 человека.Он добавил, что были проверены около 90 апартаментов, россияне составили 50% проживающих. По данным властей, остальные посетители прибыли из Казахстана, Германии и из самой Индонезии. "Выводы? Все документы здесь в порядке, паспорта и виды на жительство все еще действительны и не просрочены", — отметил Риянди. Он также заявил, что никогда не утверждал, что "русская деревня" — только для граждан России. "Мы никогда не нацеливались специально на эту "русскую деревню", ​​мы просто контролируем всех иностранцев в районе работы иммиграционной службы Денпасара", - подчеркнул он.Ранее сообщалось, что жители Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование "русской деревни", где, как утверждалось, большое количество туристов из России арендовало апартаменты и не соглашается следовать местным нормам и обычаям.Позднее министерство юстиции и прав человека Индонезии заявило, что не смогло найти на Бали признаков существования "маленькой Москвы" — деревни с исключительно русской диаспорой.

https://ria.ru/20230413/bali-1865093153.html

https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html

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бали, индонезия, россия