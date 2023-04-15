https://ria.ru/20230415/zhivotnye-1865387440.html

"Наказывают немногих". Почему на живодеров не могут найти управу

"Наказывают немногих". Почему на живодеров не могут найти управу - РИА Новости, 15.04.2023

"Наказывают немногих". Почему на живодеров не могут найти управу

В погоне за просмотрами блогеры публикуют видео с пытками животных. Авторов такого контента привлекают к ответственности только благодаря общественному... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:00

2023-04-15T08:11

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. В погоне за просмотрами блогеры публикуют видео с пытками животных. Авторов такого контента привлекают к ответственности только благодаря общественному резонансу. Тем временем ролики по-прежнему появляются в Сети. Как с этим бороться, разбиралось РИА Новости.Издевательства и пытки— Сегодня Барсика и Мурку ждет наказание. Выбор за вами: избить, утопить, душить.На днях в Telegram появился канал, где выкладывали издевательства над котами и хомяками. Автор — предположительно, девушка-подросток — предлагала подписчикам голосовать за способ пыток. Морила животных голодом, избивала, мучила.А однажды призналась, что выбросила из окна кошку. "Мать спросила, почему я ее принесла с улицы. Сказала, что та спрыгнула сама. Мама поверила и отвезла Мурку к ветеринару".На канале насчитывалось меньше ста подписчиков. Блогер пообещала "устроить жару", как только наберется больше двухсот: "Вы будете управлять усатыми и мной".Аудитория резко выросла, когда на страницу обратили внимание зоозащитники и журналисты.Волонтеры пожаловались в полицию. Сейчас в УВМД по Краснодару ведут проверку на предмет жестокого обращения с животными (статья 245 УК).Доступ к Telegram-каналу девушка ограничила. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что автора пока ищут: "Есть предположение, что она из соседнего региона"."Все ради лайков"Подобное — сплошь и рядом. В марте треш-стример Николай из Свердловской области записал видео, где заставлял питомца по кличке Сеня "качать пресс". По его словам, хотел "помочь стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты".Ролик, где у Сени перемотаны лапы, Николай выложил в расчете на рост аудитории. Однако желаемого не добился.После резонанса историей заинтересовалась полиция. Сеню передали зоозащитникам, пристроили в надежные руки. Признаков преступления по статье 245 не усмотрели, что возмутило местных общественников.Еще один громкий случай: летом 17-летний подросток из Северной Осетии снимал издевательства над собакой и котенком. Как сам признался, ради лайков. Полицейские начали проверку в тот же день, как ролик оказался в Сети.Парень отделался беседой с инспектором по делам несовершеннолетних, его родителей оштрафовали по административной статье 5.35 ("Неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию").А осенью в Москве поймали юношу, который на камеру издевался над кошками. Зоозащитники забили тревогу после того, как в соцсетях появились видеозаписи, где неизвестный в черном пальто и с краской на лице угрожает "залить" животное из перцового баллончика.Активисты вычислили живодера, пришли к его дому и вызвали полицию. В итоге 13-летнего парня и его мать забрали на профилактическую беседу, а котов передали зоозащитникам."Этого недостаточно"Общественники не раз указывали, что в полиции за расследования по 245-й берутся неохотно. А реальные сроки живодерам дают совсем редко.Среди живодеров много подростков. "По данной статье можно было бы снизить возраст уголовной ответственности с шестнадцати до четырнадцати лет, — говорит Стафеева. — Несовершеннолетние уже отдают себе отчет, что причиняют боль животному, соответственно, должны быть наказаны".Питомцы по закону также считаются имуществом. Если садист издевался над чужим животным, то обязан возместить средства на лечение, а также — моральный ущерб хозяевам.Член Ассоциации юристов России Наталья Глебова обращает внимание: прежде чем наказывать таких треш-стримеров, следует понять причину их действий.Юрист Михаил Хохолков призывает привлекать к ответственности и руководство платформ, где размещают контент.Как правило, добавляет он, СМИ и правоохранительные органы недостаточно освещают, что стало с теми, кого все же привлекли к ответственности. Последствия многим не известны, поэтому садисты по-прежнему ищут способы "прославиться".Поправки в законВ Госдуме тем временем готовят поправки в Уголовный кодекс. Основанием станет распространение фото- и видеоматериалов с изображением издевательств и "действий, совершенных с особой жестокостью".При этом треш-стримеры попадут в специально созданный реестр. Как только приговор вступит в силу, нарушителям запретят пользоваться интернетом в течение одного года.Планируют ужесточить наказание за публикации или репосты таких роликов с участием несовершеннолетних. Пока за это дают административку. Но если закон примут, то будут лишать свободы сроком до двух лет.Блогерам в том числе грозят принудительные и обязательные работы до 480 часов. Или штраф на сумму до двух миллионов рублей — в зависимости от тяжести правонарушения.Законодатели понимают, что одними поправками проблему не решить, и призывают запретить треш-стримерам выступать на ТВ. Не исключено, что ради этого придется внести корректировки в закон о СМИ.А пока управу на живодеров можно найти только после общественного резонанса.

https://ria.ru/20211222/zhivotnye-1764750261.html

https://ria.ru/20230213/kriminal-1851164185.html

https://ria.ru/20211116/zhivotnye-1759181291.html

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

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