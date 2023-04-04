https://ria.ru/20230404/tresh-strim-1862981092.html

В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов

В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов - РИА Новости, 04.04.2023

В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов

В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T17:18

2023-04-04T17:18

2023-04-04T18:44

общество

госдума рф

технологии

артем метелев (депутат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.Пакет законопроектов предусматривает создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет на один год с момента вступления приговора суда в силу.Основанием для внесения в перечень станет решение суда о привлечении к уголовной ответственности за распространение треш-стримов и контента, подпадающего под норму о распространении фото- или видеоматериалов с изображением действий, совершенных с особой жестокостью или издевательствами. Распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних будет грозить лицам, ранее подвергнутым административной ответственности:Как отметил один из авторов документов — глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, чтобы лишить треш-стримеров аудитории и перестать их пиарить, депутаты предусмотрели поправку в закон о СМИ: медиа запретят публиковать информацию о включенных в реестр лицах, за исключением информации органов государственной власти.

https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, технологии, артем метелев (депутат), россия