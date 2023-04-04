https://ria.ru/20230404/tresh-strim-1862981092.html
В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов
В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов - РИА Новости, 04.04.2023
В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов
В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:18
2023-04-04T17:18
2023-04-04T18:44
общество
госдума рф
технологии
артем метелев (депутат)
россия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.Пакет законопроектов предусматривает создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет на один год с момента вступления приговора суда в силу.Основанием для внесения в перечень станет решение суда о привлечении к уголовной ответственности за распространение треш-стримов и контента, подпадающего под норму о распространении фото- или видеоматериалов с изображением действий, совершенных с особой жестокостью или издевательствами. Распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних будет грозить лицам, ранее подвергнутым административной ответственности:Как отметил один из авторов документов — глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, чтобы лишить треш-стримеров аудитории и перестать их пиарить, депутаты предусмотрели поправку в закон о СМИ: медиа запретят публиковать информацию о включенных в реестр лицах, за исключением информации органов государственной власти.
https://ria.ru/20201217/pushkov-1589710161.html
https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, технологии, артем метелев (депутат), россия
Общество, Госдума РФ, Технологии, Артем Метелев (депутат), Россия
В Госдуме готовят поправки в УК о запрете треш-стримов
В Госдуме предложили создать реестр для треш-стримеров с запретом использовать интернет
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Госдуме готовят поправки в Уголовный кодекс о запрете треш-стримов, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Пакет законопроектов предусматривает создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет на один год с момента вступления приговора суда в силу.
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Основанием для внесения в перечень станет решение суда о привлечении к уголовной ответственности за распространение треш-стримов и контента, подпадающего под норму о распространении фото- или видеоматериалов с изображением действий, совершенных с особой жестокостью или издевательствами.
Распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних будет грозить лицам, ранее подвергнутым административной ответственности:
- ограничением или лишением свободы на срок до двух лет;
- исправительными или принудительными работами до двух лет;
- обязательными работами на срок до 480 часов;
- штрафом на сумму до двух миллионов рублей.
Как отметил один из авторов документов — глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев
, чтобы лишить треш-стримеров аудитории и перестать их пиарить, депутаты предусмотрели поправку в закон о СМИ: медиа запретят публиковать информацию о включенных в реестр лицах, за исключением информации органов государственной власти.
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