https://ria.ru/20230415/vertolety-1865503679.html

Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота

Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 15.04.2023

Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота

Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации, сообщается РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:04

2023-04-15T09:04

2023-04-15T09:04

безопасность

дальний восток

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации, сообщается в телеграм-канале МО РФ. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. "Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ. На всем маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, организующих прохождение военной техники на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html

дальний восток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)