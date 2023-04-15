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Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 15.04.2023
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09:04 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/vertolety-1865503679.html
Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота
Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 15.04.2023
Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота
Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации, сообщается РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:04
2023-04-15T09:04
безопасность
дальний восток
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации, сообщается в телеграм-канале МО РФ. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. "Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ. На всем маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, организующих прохождение военной техники на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
дальний восток
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безопасность, дальний восток, тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Дальний Восток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота

Минобороны: вертолеты Ка-27 прикрывают технику на проверке сил Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-27ПС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Воздушное прикрытие движения колонн военной техники в рамках проверки сил Тихоокеанского флота осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации, сообщается в телеграм-канале МО РФ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
"Воздушное прикрытие движения колонн военной техники осуществляют экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации ТОФ. На всем маршруте передвижения организована работа специалистов комендантской службы, организующих прохождение военной техники на наиболее сложных участках", - говорится в сообщении.
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БезопасностьДальний ВостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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