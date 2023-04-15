https://ria.ru/20230415/tsvety-1865533654.html

Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе

Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 15.04.2023

Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:45

2023-04-15T13:45

2023-04-15T13:45

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

волноваха

денис пушилин

сергей кириенко

владимир жога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865533038_168:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_9d67d1bbc0d9f195973aeb89b24d7217.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). "Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир "Спарты" - ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.

https://ria.ru/20230305/zhoga-1855960136.html

донецкая народная республика

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, донецкая народная республика, волноваха, денис пушилин, сергей кириенко, владимир жога