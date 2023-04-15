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Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.04.2023
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Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 15.04.2023
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:45
2023-04-15T13:45
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
волноваха
денис пушилин
сергей кириенко
владимир жога
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). "Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир "Спарты" - ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни", - написал Пушилин в своем телеграм-канале. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.
https://ria.ru/20230305/zhoga-1855960136.html
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общество, донецкая народная республика, волноваха, денис пушилин, сергей кириенко, владимир жога
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Владимир Жога
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе

Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе

© Пушилин Д.В./TelegramДенис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
Денис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
© Пушилин Д.В./Telegram
Денис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
"Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир "Спарты" - ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.
Юнармейцы на церемонии открытия мемориальной доски командиру отдельного разведывательного батальона Спарта Владимиру Жоге в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Донецке открыли мемориальную табличку в честь Владимира Жоги
5 марта, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонецкая Народная РеспубликаВолновахаДенис ПушилинСергей КириенкоВладимир Жога
 
 
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