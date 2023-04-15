Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Владимиру Жоге в Волновахе
Пушилин и Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
© Пушилин Д.В./TelegramДенис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
Денис Пушилин вместе с первым Сергеем Кириенко возложили цветы к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что вместе с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко возложил цвети к памятнику Герою России Владимиру Жоге в Волновахе.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
"Совместно с Сергеем Кириенко и Артемом Жогой (отец Владимира Жоги, нынешний командир "Спарты" - ред.) возложили цветы к памятнику Герою России и Герою ДНР Владимиру Жоге в Волновахе – городе, который ему благодарен за спасение мирных жителей от обстрелов украинских боевиков ценой своей жизни", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России с одной стороны и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.