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Два истребителя ТОФ перехватили самолет-нарушитель "противника" - РИА Новости, 15.04.2023
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05:16 15.04.2023 (обновлено: 05:23 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
Два истребителя ТОФ перехватили самолет-нарушитель "противника"
Два истребителя ТОФ перехватили самолет-нарушитель "противника" - РИА Новости, 15.04.2023
Два истребителя ТОФ перехватили самолет-нарушитель "противника"
Два истребителя МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки перехватили самолёт условного противника, нарушившего госграницу России, сообщили в... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:16
2023-04-15T05:23
безопасность
россия
дальний восток
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
ил-38
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Два истребителя МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки перехватили самолёт условного противника, нарушившего госграницу России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне отработала перехват самолёта условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ", - говорится в сообщении. Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ, который предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара. На перехват условного противника с одного из аэродромов были подняты 2 МиГ-31БМ, экипажи которых выполнили самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков. Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230415/samolety-1865492584.html
https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html
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безопасность, россия, дальний восток, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии, ил-38
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России, Ил-38
Два истребителя ТОФ перехватили самолет-нарушитель "противника"

Два истребителя МиГ-31БМ ТОФ перехватили самолет условного противника в рамках проверки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМиГ-31 БМ, во время посадки на военном аэродроме
МиГ-31 БМ, во время посадки на военном аэродроме - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МиГ-31 БМ, во время посадки на военном аэродроме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Два истребителя МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки перехватили самолёт условного противника, нарушившего госграницу России, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Тихоокеанского флота в ходе несения боевого дежурства по противовоздушной обороне отработала перехват самолёта условного противника в рамках внезапной проверки боевой готовности ТОФ", - говорится в сообщении.
Модернизированный противолодочный самолет ИЛ-38Н
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Роль нарушителя воздушного пространства выполнял противолодочный самолёт Ил-38 морской авиации ТОФ, который предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей флота для нанесения по нему бомбового удара.
На перехват условного противника с одного из аэродромов были подняты 2 МиГ-31БМ, экипажи которых выполнили самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвели по ней электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.
После выполнения задачи экипажи истребителей отработали элементы воздушного боя с истребителями условного противника, выполняющими задачи по прикрытию "вражеских" бомбардировщиков.
Ранее в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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