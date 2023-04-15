https://ria.ru/20230415/soldaty-1865515414.html

Ветеран битвы за Могадишо оценил боеспособность американских солдат

Ветеран битвы за Могадишо оценил боеспособность американских солдат - РИА Новости, 15.04.2023

Ветеран битвы за Могадишо оценил боеспособность американских солдат

Военнослужащие США были легкой мишенью для сомалийских повстанцев во время битвы за Могадишо в 1993 году, рассказал в интервью РИА Новости ветеран Сомалийской... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:12

2023-04-15T11:12

2023-04-15T11:32

в мире

сомали

могадишо

сша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин, Алексей Шайя-Широков. Военнослужащие США были легкой мишенью для сомалийских повстанцев во время битвы за Могадишо в 1993 году, рассказал в интервью РИА Новости ветеран Сомалийской войны, представитель сомалийской оппозиции и советник бывшего президента страны Сиад Абди Нур. Будучи карьерными офицером сомалийской армии, Абди Нур сражался в рядах повстанцев в битве за Могадишо против американских войск, также известной под названием операции сил ССО США — "Падение черного ястреба", при которой американские военные понесли значительные потери, что затем стало причиной вывода основных сил из Сомали. Позже Абди Нур возглавил антитеррористическую бригаду, состоящую из семи тысяч бойцов. "У американцев очень хорошая экипировка, но американский пехотинец не является хорошим воином. <...> У них нет хорошей воинской дисциплины, потому что на войне нужно молчать и не разговаривать, но они называли друг друга по имени. "Том! Дэвид!" Вот так. Они не очень хорошие бойцы", — сказал Абди Нур. Собеседник агентства добавил, что, несмотря на качество американской экипировки, американские солдаты в Сомали были "очень напуганными", а экипировки делала их громоздкими, что мешало им найти укрытие во время боёв в сомалийской столице. "Они были очень напуганными и очень громоздкими, особенно по сравнению с нашими тощими молодыми бойцами.<...> Все те, кто участвовал в войне с нашей стороны, может быть, некоторые люди, как я, были инструкторами, но все бойцы были молодыми ребятами, поэтому они могли прятаться даже за небольшими камнями, но они (американцы. — Прим. ред.) не могли спрятаться, потому что они были слишком громоздкими", — отметил Абди Нур. Ветеран битвы рассказал об инциденте, в котором повстанцы сбили вертолет "Блэкхок" ВС США и пленили пилота, после чего шли переговоры с парламентерами о его освобождении и дальнейшем выводе американских войск из международного контингента, присутствующего на территории Сомали. "Пилот был арестован молодым парнем, воюющим на нашей стороне, они (американцы. — Прим. ред.) отступили после пленения пилота и сказали, что хотят обменять его, и заверили что они отступают. Американский посол Роберт Оукли отправил нескольких американцев сомалийского происхождения для ведения переговоров, и они сказали нам, что хотят вернуть своего пилота и покинуть страну. Но они (международный контингент – Прим. ред.) не покинули страну, и продолжают свою оккупацию", — добавил Абди Нур. Оппозиционный сомалийский политик и советник бывшего президента страны Мохамеда Абдаллы "Фармаджо" Сиад Абди Нур находится с визитом в России. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и некоторые другие районы. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной — регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1864947432.html

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

сомали

могадишо

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сомали, могадишо, сша