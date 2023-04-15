https://ria.ru/20230415/samolety-1865492584.html
Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника"
Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника" - РИА Новости, 15.04.2023
Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника"
Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ил-38 и Ил-38Н в рамках внезапной проверки боеготовности провели поиски субмарин условного противника и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:21
2023-04-15T05:21
2023-04-15T05:21
безопасность
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дальний восток
сергей шойгу
ил-38
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ил-38 и Ил-38Н в рамках внезапной проверки боеготовности провели поиски субмарин условного противника и заминировали возможный участок их развертывания, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска. В заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха", - говорится в сообщении. Всего в данном эпизоде проверки были задействованы два противолодочных самолета Ил-38 и два Ил-38Н. В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
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безопасность, россия, дальний восток, сергей шойгу, ил-38, ил-38н
Безопасность, Россия, Дальний Восток, Сергей Шойгу, Ил-38, Ил-38Н
Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника"
Самолеты Ил-38 ТОФ заминировали участок акватории против субмарин условного противника