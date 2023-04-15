https://ria.ru/20230415/samolety-1865492584.html

Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника"

Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника" - РИА Новости, 15.04.2023

Самолеты ТОФ "заминировали" участок акватории против субмарин "противника"

Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ил-38 и Ил-38Н в рамках внезапной проверки боеготовности провели поиски субмарин условного противника и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:21

2023-04-15T05:21

2023-04-15T05:21

безопасность

россия

дальний восток

сергей шойгу

ил-38

ил-38н

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148682/90/1486829063_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_9ae4247a1b897dfb973b2ca965e41e58.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ил-38 и Ил-38Н в рамках внезапной проверки боеготовности провели поиски субмарин условного противника и заминировали возможный участок их развертывания, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи Ил-38 и Ил-38Н осуществили поиск подводных целей с использованием радиолокационных станций и гидроакустических средств поиска. В заданном районе на маршрутах возможного развертывания субмарин условного противника противолодочники осуществили постановку минных заграждений различных типов с воздуха", - говорится в сообщении. Всего в данном эпизоде проверки были задействованы два противолодочных самолета Ил-38 и два Ил-38Н. В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html

https://ria.ru/20230415/korabli-1865492279.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, дальний восток, сергей шойгу, ил-38, ил-38н