https://ria.ru/20230415/pomosch-1865511332.html

Одесситка, бежавшая в Волгоград, помогает российским бойцам

Одесситка, бежавшая в Волгоград, помогает российским бойцам - РИА Новости, 15.04.2023

Одесситка, бежавшая в Волгоград, помогает российским бойцам

Жительница Одессы и бывшая активистка "антимайдана" Елена Опря из-за преследования СБУ была вынуждена уехать с Украины в Волгоград, здесь она организовала... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:34

2023-04-15T10:34

2023-04-15T10:34

волгоград

одесса

донбасс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a49e1703f4eee3263d04a53f8eeb0e6.jpg

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Жительница Одессы и бывшая активистка "антимайдана" Елена Опря из-за преследования СБУ была вынуждена уехать с Украины в Волгоград, здесь она организовала группу помощи участникам специальной военной операции. Опря рассказала РИА Новости, что волонтеры не только собирают гуманитарную помощь, но и своими руками делают необходимые вещи для бойцов: окопные свечи, сухие души и даже игрушечных чебурашек с символами СВО. Нашли новую родинуШтаб группы волонтеров "Zа своих 34" находится в Ворошиловском районе Волгограда, в кафе "Одесса". На фасаде висит соответствующий баннер. Заведением управляет Елена Опря. Название, конечно, выбрано не случайно. Опря с семьей в 2015 году перебралась из Одессы в город на Волге. По ее словам, это был не отъезд, а бегство от украинских силовиков. Елена была активисткой "антимайдана", и после событий в Доме профсоюзов в мае 2014 года, когда погибли 48 протестующих, ей поступали угрозы. "К 2015 году стало понятно, что оставаться дальше в Одессе нельзя. Меня могли арестовать, поэтому мы быстро собрали вещи и уехали в Волгоград. Уехала с мужем, детьми и семьей моей сестры. А брат остался на Украине. И сейчас мы с ним не поддерживаем связь, он придерживается националистических взглядов", - рассказала Опря. Семья занялась на новом месте тем, что хорошо делала на родине, а именно начала свой небольшой ресторанный бизнес - открыла кафе. В "Одессе" рады землякам и не только в качестве посетителей, многие работники заведения – из Донбасса. В прошлом году в кафе устроилась беженка из Изюма. По словам Елены, девушке, как и ее соседям, пришлось жить не одну неделю в холодном подвале, пережидая бомбежки. "Люди, наши земляки, видят родное название "Одесса" и заходят к нам. Мы всем рады, если кому-то нужна помощь, стараемся помогать", - сказала Опря. Сейчас Елена и все члены ее семьи уже получили российское гражданство. Активная жизненная позиция не позволила Елене остаться в стороне, когда началась специальная военная операция. Дала клич среди своих знакомых, так и появилась группа "Zа своих 34", которая теперь собирает гуманитарную помощь для бойцов из Волгоградской области. Смогли объединитьсяСейчас в группе "Zа своих 34" в Telegram-канале более 2 тысяч участников. Здесь выкладывают просьбы от военных, документы покупок и обязательно отчеты и, если есть возможность, видео с передовой, где бойцы благодарят волгоградцев за помощь. "Вначале обычные люди приносили посылки, просьб особых не было, военные, думаю, стеснялись сначала обращаться. А потом была первая просьба, вторая и работа наладилась. Обеспечение продуктами сейчас хорошее, мы даже в группе пишем, чтобы не приносили. Только если сладкие гостинцы, когда машина едет в зону спецоперации, то несложно и такое передать. Сейчас просят помочь с элементами амуниции, что-то из техники, электроники. Обязательное условие: обращение только командира к группе, чтобы люди видели, кому они помогают", - рассказывает Опря. По ее словам, участники группы сами для себя решают, сколько перевести на покупку тех или иных предметов. Приобретают уже у проверенных поставщиков, которые готовы снизить цену. Пунктом сбора вещей и встреч активистов стало кафе "Одесса". Елена говорит, что за время их работы по всей территории области у нее появились надежные люди, которые предоставляют помещения в своих магазинах или кафе для складирования гуманитарной помощи. Гуманитарку на фронт отправляют два-три раза в месяц, чаще всего за рулем машины – муж Елены. Она и сама не раз ездила с ним на Донбасс. "Была и в Запорожской области, и в Мариуполе. Опасались ли за свою жизнь? Знаете, у Дома профсоюзов было страшнее", - говорит Опря. Свечи, души и чебурашкиКроме денежных сборов активисты делают вещи, которые необходимы в быту военным. Например, зимой участники группы мастерили окопные свечи. Сейчас главный запрос – сухие души. "Конечно, в боевых условиях нет возможности принять настоящий душ. И чтобы нашим ребятам облегчить жизнь, начали делать сухие души. В наборе: губка из дорнита, пропитанная пенящимся средством. В пакет с губкой нужно добавить немного воды, затем протереть тело и вытереться одноразовым полотенцем, тоже есть в наборе", - рассказывает одна из волонтеров Анна Зеленко. По ее словам, они закупают рулоны дорнита, моющие специальные средства, полотенца, а затем все фасуется в небольшие пакеты с инструкцией. На передовую уже отправили первую партию в 100 штук, еще две коробки собираются отвезти. "И у нас уже есть отзывы о сухих душах, что очень нужная и полезная вещь", - сказала Анна. В группе "Zа своих 34" немало мастериц, которые вяжут или методом валяния изготавливают небольших чебурашек с символом спецоперации – буквой Z, а также шевроны. Их для моральной поддержки отправляют военным. Но самые трогательные весточки на фронт – это письма от детей. "Мы дружим с волгоградской школой "Развитие". Дети по собственной инициативе пишут письма и делают открытки для военных, такие теплые слова пишут нашим ребятам, что порой слезы наворачиваются", - рассказывает Елена Опря. Она намерена и дальше помогать участникам спецоперации, говорит, что группа будет работать до тех пор, пока солдаты не вернутся домой.

https://ria.ru/20230305/bezhentsy-1855977102.html

https://ria.ru/20230302/artemovsk-1855417360.html

https://ria.ru/20230402/bezhentsy-1862425937.html

https://ria.ru/20220325/neonatsist-1779969771.html

волгоград

одесса

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, одесса, донбасс, общество