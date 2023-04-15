https://ria.ru/20230415/paskha-1865521313.html

В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи

В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи - РИА Новости, 15.04.2023

В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 15... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:03

2023-04-15T12:03

2023-04-15T12:03

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луганская народная республика

первомайск

стаханов

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля (совпадает с мск). "Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР подчеркнул, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка. "Из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме", - пояснил Пасечник.

https://ria.ru/20230414/lnr-1865214378.html

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луганская народная республика

первомайск

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, первомайск, стаханов, леонид пасечник, пасха