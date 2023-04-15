https://ria.ru/20230415/paskha-1865521313.html
В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи
В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи - РИА Новости, 15.04.2023
В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 15... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:03
2023-04-15T12:03
2023-04-15T12:03
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля (совпадает с мск). "Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР подчеркнул, что комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка. "Из соображений безопасности на территории Сватовского, Кременского и Троицкого районов, Первомайска, Стаханова, а также Северодонецкой агломерации комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме", - пояснил Пасечник.
https://ria.ru/20230414/lnr-1865214378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, первомайск, стаханов, леонид пасечник, пасха
В мире, Луганская Народная Республика, Первомайск, Стаханов, Леонид Пасечник, Пасха
В ЛНР приостановили действие режима комендантского часа на время Пасхи
Врио главы ЛНР приостановил действие комендантского часа в связи с празднованием Пасхи