https://ria.ru/20230415/paskha-1865505124.html

Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование

Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование - РИА Новости, 15.04.2023

Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование

Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T09:11

2023-04-15T09:11

2023-04-15T09:11

самарская область

россия

экономика

пасха

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля). Заключительная неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 10 по 15 апреля (в прошлом году – на 18-23 апреля). "На минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей, и яиц в этом году россияне тратят 739 рублей. Это выше уровня прошлого года на 15%", - выяснили авторы исследования. Также аналитики подсчитали траты на отдельные товары в составе набора. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по красителям для яиц - на 27%, до 115 рублей. По творогу он вырос на 11%, до 129 рублей, по куличу - на 7%, до 371 рубля, по яйцам - на 4%, до 124 рублей. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что на куличи тратят больше всего в Приморье, Самарской области, в Оренбуржье - свыше 600 рублей. В Москве же кулич берут за 380-400 рублей, в Санкт-Петербурге – за 300-310 рублей.

https://ria.ru/20230411/paskha-1864370127.html

https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, россия, экономика, пасха