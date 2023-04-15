https://ria.ru/20230415/paskha-1865505124.html
Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование
Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование - РИА Новости, 15.04.2023
Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование
Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T09:11
2023-04-15T09:11
2023-04-15T09:11
самарская область
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экономика
пасха
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс". В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля). Заключительная неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 10 по 15 апреля (в прошлом году – на 18-23 апреля). "На минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей, и яиц в этом году россияне тратят 739 рублей. Это выше уровня прошлого года на 15%", - выяснили авторы исследования. Также аналитики подсчитали траты на отдельные товары в составе набора. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по красителям для яиц - на 27%, до 115 рублей. По творогу он вырос на 11%, до 129 рублей, по куличу - на 7%, до 371 рубля, по яйцам - на 4%, до 124 рублей. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что на куличи тратят больше всего в Приморье, Самарской области, в Оренбуржье - свыше 600 рублей. В Москве же кулич берут за 380-400 рублей, в Санкт-Петербурге – за 300-310 рублей.
https://ria.ru/20230411/paskha-1864370127.html
https://ria.ru/20230412/ogon-1864834195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, экономика, пасха
Самарская область, Россия, Экономика, Пасха
Пасхальный набор в России подорожал на 15 процентов, показало исследование
"Чек индекс": цена пасхального набора в России выросла на 15 процентов, до 739 рублей
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обойдется россиянам в среднем в 739 рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс".
В 2023 году Пасха выпадает на 16 апреля (в 2022 году приходилась на 24 апреля). Заключительная неделя перед праздником – Страстная седмица – период наиболее активного спроса на товары пасхального набора. В этом году она приходится на период с 10 по 15 апреля (в прошлом году – на 18-23 апреля).
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"На минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей, и яиц в этом году россияне тратят 739 рублей. Это выше уровня прошлого года на 15%", - выяснили авторы исследования.
Также аналитики подсчитали траты на отдельные товары в составе набора. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по красителям для яиц - на 27%, до 115 рублей. По творогу он вырос на 11%, до 129 рублей, по куличу - на 7%, до 371 рубля, по яйцам - на 4%, до 124 рублей.
Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что на куличи тратят больше всего в Приморье, Самарской области
, в Оренбуржье - свыше 600 рублей. В Москве
же кулич берут за 380-400 рублей, в Санкт-Петербурге
– за 300-310 рублей.
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