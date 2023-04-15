https://ria.ru/20230415/opera-1865062848.html
Валерий Гергиев представит "Иоланту" на исторической сцене Мариинки
Валерий Гергиев представит "Иоланту" на исторической сцене Мариинки - РИА Новости, 15.04.2023
Валерий Гергиев представит "Иоланту" на исторической сцене Мариинки
Сегодня, 15 апреля, на исторической сцене Мариинского театра состоится премьера одноактной оперы Петра Чайковского "Иоланта". Она пройдет под управлением... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:00
2023-04-15T07:00
2023-04-15T07:00
культура
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сегодня, 15 апреля, на исторической сцене Мариинского театра состоится премьера одноактной оперы Петра Чайковского "Иоланта". Она пройдет под управлением Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба учреждения. Это последняя опера Чайковского. Впервые ее показали за год до смерти композитора — в 1892-м. "Лиричная музыка, трогательный сюжет и счастливый финал делают "Иоланту" настоящей сказкой для взрослых, которые не утратили веру в чудо", — рассказывают в театре. Режиссер — Анна Шишкина, художник — Петр Окунев. В основе их постановки — пьеса Германа Герца "Дочь короля Рене". Именно она вдохновила Чайковского на создание оперы. В постановке также есть отсылки и к философским текстам, которыми зачитывался Чайковский. В центре сюжета — судьба Иоланты, дочери короля Рене. Девушка от рождения слепа. Но она не знает, что лишена зрения. Однако ее отца не покидает надежда, что она сможет увидеть краски этого мира. Ранее сообщалось о том, что Светлана Захарова исполнила партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel.
https://ria.ru/20230410/premera-1864190927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Культура, Новости культуры
Валерий Гергиев представит "Иоланту" на исторической сцене Мариинки
Валерий Гергиев представит "Иоланту" на исторической сцене Мариинского театра 15 апреля
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Сегодня, 15 апреля, на исторической сцене Мариинского театра состоится премьера одноактной оперы Петра Чайковского "Иоланта". Она пройдет под управлением Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба учреждения.
Это последняя опера Чайковского. Впервые ее показали за год до смерти композитора — в 1892-м.
"Лиричная музыка, трогательный сюжет и счастливый финал делают "Иоланту" настоящей сказкой для взрослых, которые не утратили веру в чудо", — рассказывают в театре.
Режиссер — Анна Шишкина, художник — Петр Окунев. В основе их постановки — пьеса Германа Герца "Дочь короля Рене". Именно она вдохновила Чайковского на создание оперы. В постановке также есть отсылки и к философским текстам, которыми зачитывался Чайковский.
В центре сюжета — судьба Иоланты, дочери короля Рене. Девушка от рождения слепа. Но она не знает, что лишена зрения. Однако ее отца не покидает надежда, что она сможет увидеть краски этого мира.
Ранее сообщалось
о том, что Светлана Захарова исполнила партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel.
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