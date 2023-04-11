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Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре - РИА Новости, 11.04.2023
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Культура
 
11:31 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/balet-1864414197.html
Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре
Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре - РИА Новости, 11.04.2023
Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре
Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel. Это... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:31
2023-04-11T11:31
культура
новости культуры
светлана захарова
коко шанель (габриэль шанель)
большой театр
балет москва (театр)
балет
театр
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel. Это кульминация программы MODANSE, сообщает пресс-служба проекта. "Специально для этого спектакля креативная студия CHANEL под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами", — рассказывают в пресс-службе.Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий, автор либретто и режиссер — Алексей Франдетти."В музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этому уникальному качеству, без которой не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко", — говорит Илья Демуцкий.Создательница модного дома CHANEL сотрудничала с артистами и хореографами своего времени. Например, она поддерживала Сергея Дягилева. Также она разработала костюмы для балетов Le Train Bleu Мийо в 1924 году и Apollon Musagete Стравинского в 1929 году.Кроме того в программе спектакль итальянского хореографа Мауро Бигонцетти "Как дыхание". Музыкальная основа — произведения Генделя. На днях В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза.
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новости культуры, светлана захарова, коко шанель (габриэль шанель), большой театр, балет москва (театр), балет, театр
Культура, Новости культуры, Светлана Захарова, Коко Шанель (Габриэль Шанель), Большой театр, Балет Москва (театр), Балет, Театр
Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре

Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра

© Фото предоставлено пресс-службой проектаПроект МОDANSE
Проект МОDANSE
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel. Это кульминация программы MODANSE, сообщает пресс-служба проекта.
"Специально для этого спектакля креативная студия CHANEL под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами", — рассказывают в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаПроект МОDANSE
Проект МОDANSE
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Проект МОDANSE
Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий, автор либретто и режиссер — Алексей Франдетти.
"В музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этому уникальному качеству, без которой не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко", — говорит Илья Демуцкий.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаПроект МОDANSE
Проект МОDANSE
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Проект МОDANSE
Создательница модного дома CHANEL сотрудничала с артистами и хореографами своего времени. Например, она поддерживала Сергея Дягилева. Также она разработала костюмы для балетов Le Train Bleu Мийо в 1924 году и Apollon Musagete Стравинского в 1929 году.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаПроект МОDANSE
Проект МОDANSE
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Проект МОDANSE
Кроме того в программе спектакль итальянского хореографа Мауро Бигонцетти "Как дыхание". Музыкальная основа — произведения Генделя.
На днях В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза.
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КультураНовости культурыСветлана ЗахароваКоко Шанель (Габриэль Шанель)Большой театрБалет Москва (театр)БалетТеатр
 
 
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