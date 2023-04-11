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Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре

Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре - РИА Новости, 11.04.2023

Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель в Большом театре

Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel. Это... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:31

2023-04-11T11:31

2023-04-11T11:31

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сегодня и завтра, 11 и 12 апреля, Светлана Захарова исполнит партию Коко Шанель на Исторической сцене Большого театра в спектакле Gabrielle Chanel. Это кульминация программы MODANSE, сообщает пресс-служба проекта. "Специально для этого спектакля креативная студия CHANEL под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами", — рассказывают в пресс-службе.Хореограф — Юрий Посохов, композитор — Илья Демуцкий, автор либретто и режиссер — Алексей Франдетти."В музыке к этому спектаклю я настаиваю на чувственности, этому уникальному качеству, без которой не может творить Женщина (именно так, с большой буквы), коей была и остается в истории великая мадемуазель Коко", — говорит Илья Демуцкий.Создательница модного дома CHANEL сотрудничала с артистами и хореографами своего времени. Например, она поддерживала Сергея Дягилева. Также она разработала костюмы для балетов Le Train Bleu Мийо в 1924 году и Apollon Musagete Стравинского в 1929 году.Кроме того в программе спектакль итальянского хореографа Мауро Бигонцетти "Как дыхание". Музыкальная основа — произведения Генделя. На днях В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза.

https://ria.ru/20230411/iskusstvo-1864287287.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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