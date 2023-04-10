https://ria.ru/20230410/premera-1864190927.html

"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым

"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым - РИА Новости, 10.04.2023

"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым

В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:21

2023-04-10T12:21

2023-04-10T12:21

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза. Роли исполняют звезды сцены и кино Алексей Вертков, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Валентин Смирнитский, Нелли Уварова и Роза Хайруллина. Герои собираются в старом семейном деревенском доме после похорон: два сына и дочь покойного, его брат с женой и роковая красавица, которая была в романтической связи с одним из братьев, но любила другого. Семья интеллигентная, каждый старается быть безупречным, сдержанным и не афишировать своих переживаний и истинных чувств. Но в день погребения герои начинают постепенно раскрываться, становятся откровеннее друг с другом и с самими собой. У всех были непростые отношения с умершим, и вместе со скорбью они чувствуют освобождение. В этой драме есть и комические моменты, их в основном создает дуэт Хайруллиной и Смирнитского, которые играют мужа и жену. В постановке современные функциональные минималистичные декорации. За сценографию отвечал Николай Симонов, сотрудничающий с ведущими театрами России (МХТ имени А. П. Чехова, "Современник", "Театр Наций" и Театр п/р О. Табакова). Особенно впечатляют моменты, когда идет дождь. Выглядит символично — струи воды будто омывают дом и всех собравшихся в нем перед началом новой жизни. Следующий показ спектакля запланирован на 27 апреля. "LA’ Театр" — это независимый театр, основанный в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким.

https://ria.ru/20230409/kino-1863821749.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

театр, куда сходить , что посмотреть