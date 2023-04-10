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"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым - РИА Новости, 10.04.2023
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Культура
 
12:21 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/premera-1864190927.html
"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым
"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым - РИА Новости, 10.04.2023
"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым
В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:21
2023-04-10T12:21
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза. Роли исполняют звезды сцены и кино Алексей Вертков, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Валентин Смирнитский, Нелли Уварова и Роза Хайруллина. Герои собираются в старом семейном деревенском доме после похорон: два сына и дочь покойного, его брат с женой и роковая красавица, которая была в романтической связи с одним из братьев, но любила другого. Семья интеллигентная, каждый старается быть безупречным, сдержанным и не афишировать своих переживаний и истинных чувств. Но в день погребения герои начинают постепенно раскрываться, становятся откровеннее друг с другом и с самими собой. У всех были непростые отношения с умершим, и вместе со скорбью они чувствуют освобождение. В этой драме есть и комические моменты, их в основном создает дуэт Хайруллиной и Смирнитского, которые играют мужа и жену. В постановке современные функциональные минималистичные декорации. За сценографию отвечал Николай Симонов, сотрудничающий с ведущими театрами России (МХТ имени А. П. Чехова, "Современник", "Театр Наций" и Театр п/р О. Табакова). Особенно впечатляют моменты, когда идет дождь. Выглядит символично — струи воды будто омывают дом и всех собравшихся в нем перед началом новой жизни. Следующий показ спектакля запланирован на 27 апреля. "LA’ Театр" — это независимый театр, основанный в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким.
https://ria.ru/20230409/kino-1863821749.html
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театр, куда сходить , что посмотреть
Культура, Театр, куда сходить , что посмотреть
"LAТеатр" представил спектакль с Розой Хайруллиной и Евгением Дятловым

"LAТеатр" представил спектакль "Разговоры после погребения" с Хайруллиной и Дятловым

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Нелли Уварова и Алексей Вертков на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра"
Актеры Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Нелли Уварова и Алексей Вертков на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В "LA’Театре" состоялись премьерные показы новой постановки режиссера Вадима Дубровицкого "Разговоры после погребения" по пьесе знаменитой французской актрисы и драматурга Ясмины Реза.
Роли исполняют звезды сцены и кино Алексей Вертков, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Валентин Смирнитский, Нелли Уварова и Роза Хайруллина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Алексей Вертков в роли Алексана премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Алексей Вертков в роли Алексана премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Алексей Вертков в роли Алексана премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Алексей Вертков в роли Алексана премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Герои собираются в старом семейном деревенском доме после похорон: два сына и дочь покойного, его брат с женой и роковая красавица, которая была в романтической связи с одним из братьев, но любила другого.
Семья интеллигентная, каждый старается быть безупречным, сдержанным и не афишировать своих переживаний и истинных чувств. Но в день погребения герои начинают постепенно раскрываться, становятся откровеннее друг с другом и с самими собой. У всех были непростые отношения с умершим, и вместе со скорбью они чувствуют освобождение. В этой драме есть и комические моменты, их в основном создает дуэт Хайруллиной и Смирнитского, которые играют мужа и жену.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Роза Хайруллина в роли Жюльены, Валентин Смирнитский в роли Пьера, Нелли Уварова в роли Эдит, Алексей Вертков в роли Алекса и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актеры Роза Хайруллина, Валентин Смирнитский, Нелли Уварова, Алексей Вертков и Евгений Дятлов на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актеры Роза Хайруллина в роли Жюльены, Валентин Смирнитский в роли Пьера, Нелли Уварова в роли Эдит, Алексей Вертков в роли Алекса и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Вертков в роли Алекса на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Алексей Вертков в роли Алекса на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Алексей Вертков в роли Алекса на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Вертков в роли Алекса и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Алексей Вертков в роли Алекса и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Алексей Вертков в роли Алекса и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Актеры Роза Хайруллина в роли Жюльены, Валентин Смирнитский в роли Пьера, Нелли Уварова в роли Эдит, Алексей Вертков в роли Алекса и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 4
Актер Алексей Вертков в роли Алекса на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 4
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 4
Актер Алексей Вертков в роли Алекса и актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 4
В постановке современные функциональные минималистичные декорации. За сценографию отвечал Николай Симонов, сотрудничающий с ведущими театрами России (МХТ имени А. П. Чехова, "Современник", "Театр Наций" и Театр п/р О. Табакова). Особенно впечатляют моменты, когда идет дождь. Выглядит символично — струи воды будто омывают дом и всех собравшихся в нем перед началом новой жизни.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктрисы Роза Хайруллина в роли Жюльены и Татьяна Казючиц в роли Элизы (слева направо в центре) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра". Слева: Евгений Дятлов в роли Натана, справа: Нелли Уварова в роли Эдит.
Актрисы Роза Хайруллина в роли Жюльены и Татьяна Казючиц в роли Элизы на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актрисы Роза Хайруллина в роли Жюльены и Татьяна Казючиц в роли Элизы (слева направо в центре) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра". Слева: Евгений Дятлов в роли Натана, справа: Нелли Уварова в роли Эдит.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВалентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Евгений Дятлов (слева) в роли Натана и Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актеры Евгений Дятлов в роли Натана и Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актеры Евгений Дятлов (слева) в роли Натана и Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Татьяна Казючиц в роли Элизы, Валентин Смирнитский в роли Пьера и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актеры Татьяна Казючиц в роли Элизы, Валентин Смирнитский в роли Пьера и Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актеры Татьяна Казючиц в роли Элизы, Валентин Смирнитский в роли Пьера и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Нелли Уварова в роли Эдит на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Казючиц в роли Элизы на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
Актриса Татьяна Казючиц в роли Элизы на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра
Актриса Татьяна Казючиц в роли Элизы на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 9
Актрисы Роза Хайруллина в роли Жюльены и Татьяна Казючиц в роли Элизы (слева направо в центре) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра". Слева: Евгений Дятлов в роли Натана, справа: Нелли Уварова в роли Эдит.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 9
Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 9
Актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 9
Актриса Роза Хайруллина в роли Жюльены на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 9
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит и актер Евгений Дятлов в роли Натана на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 9
Актеры Евгений Дятлов (слева) в роли Натана и Валентин Смирнитский в роли Пьера на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
6 из 9
Актеры Татьяна Казючиц в роли Элизы, Валентин Смирнитский в роли Пьера и Евгений Дятлов в роли Натана (слева направо) на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 9
Актриса Нелли Уварова в роли Эдит на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 9
Актриса Татьяна Казючиц в роли Элизы на премьере спектакля "Разговоры после погребения" по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве "LAТеатра".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Следующий показ спектакля запланирован на 27 апреля.
"LA’ Театр" — это независимый театр, основанный в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким.
Кадр из фильма Утомленные солнцем
Французский след: как Михалков создавал оскароносных "Утомленных солнцем"
9 апреля, 08:00
 
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