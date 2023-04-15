Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение и в 11 храмов Москвы
Благодатный огонь доставят на богослужение в храм Христа Спасителя и еще 11 храмов Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы, сообщили журналистам в пресс-службе ФАП, который традиционно организует миссию по доставке огня в Россию.
"Делегация фонда доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - сказали в пресс-службе.
По словам представителя фонда, огонь можно будет возжечь 16 апреля начиная с 1.00-1.30 в следующих храмах Москвы: Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Спартаковская, 15), храм Великомученицы Варвары (улица Варварка, 2), храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский бульвар, 7а), храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове (Каширское шоссе, 61а), храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский проспект, 73А), храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине (Пятницкое шоссе, 5), храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине (Строгинский бульвар, 20), храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (площадь Победы, 3б), храм святителя Иова (Можайское шоссе, 56, строение 1), храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще (Шереметьевская улица, 33) и храм святителя Тихона в Московском (город Московский, микрорайон 1, 50).
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1".
С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.