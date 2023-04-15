https://ria.ru/20230415/ogon-1865500231.html

Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение и в 11 храмов Москвы

Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение и в 11 храмов Москвы - РИА Новости, 15.04.2023

Благодатный огонь доставят на патриаршее богослужение и в 11 храмов Москвы

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:15

2023-04-15T08:15

2023-04-15T08:17

религия

религия

пасха

москва

иерусалим

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151815/48/1518154837_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_fac1cb425ae158d2de5eff1f170bc2e4.jpg

ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима на пасхальное патриаршее ночное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, а также в 11 храмов столицы, сообщили журналистам в пресс-службе ФАП, который традиционно организует миссию по доставке огня в Россию. "Делегация фонда доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 11 храмов Москвы, где все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного", - сказали в пресс-службе. По словам представителя фонда, огонь можно будет возжечь 16 апреля начиная с 1.00-1.30 в следующих храмах Москвы: Богоявленский кафедральный собор в Елохове (Спартаковская, 15), храм Великомученицы Варвары (улица Варварка, 2), храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (Литовский бульвар, 7а), храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове (Каширское шоссе, 61а), храм Всех Святых на Соколе (Ленинградский проспект, 73А), храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине (Пятницкое шоссе, 5), храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине (Строгинский бульвар, 20), храм Георгия Победоносца на Поклонной горе (площадь Победы, 3б), храм святителя Иова (Можайское шоссе, 56, строение 1), храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще (Шереметьевская улица, 33) и храм святителя Тихона в Московском (город Московский, микрорайон 1, 50). Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Телевизионную трансляцию из храма Воскресения Христова в Иерусалиме проведут три телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию, проводит просветительские программы.

https://ria.ru/20230415/prazdnik-1865008161.html

https://ria.ru/20230413/prazdniki-1864951229.html

москва

иерусалим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, пасха, москва, иерусалим, россия