https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865500790.html

Запад посадил Молдавию на кредитную иглу, заявил гагаузский политик

Запад посадил Молдавию на кредитную иглу, заявил гагаузский политик - РИА Новости, 15.04.2023

Запад посадил Молдавию на кредитную иглу, заявил гагаузский политик

Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу в обмен на отказ от суверенитета, заявил в интервью РИА Новости кандидат в главы (башкан) Гагаузской... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:22

2023-04-15T08:22

2023-04-15T08:22

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Запад посадил Молдавию на кредитно-грантовую иглу в обмен на отказ от суверенитета, заявил в интервью РИА Новости кандидат в главы (башкан) Гагаузской автономии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Молдавия в рамках финансовой помощи от Евросоюза получила в начале апреля грант на сумму 10 миллионов евро, еще 40 миллионов евро будут выплачены в виде займов в начале мая, заявил ранее официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри. Кроме того, председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе недавнего визита в Кишинев подчеркнул, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро "для укрепления ее устойчивости". Финансовая помощь со стороны ЕС начала поступать после того, как Кишинев выполнил политические условия, согласованные с Евросоюзом. "Гагаузия… волей-неволей подвержена негативным последствиям внешней и внутренней политики официального Кишинева. Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу и, мало того, что за кредиты будут расплачиваться будущие поколения, так еще и в обмен на эти "услуги" международные кредиторы требуют выполнения условий, лишающих нас суверенитета", - сказал политик. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.

https://ria.ru/20230412/evrointegratsiya-1864916654.html

https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, россия, гагаузия