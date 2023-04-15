https://ria.ru/20230415/mchs-1865496902.html

МЧС обеспечит безопасность во время праздновании Пасхи

МЧС обеспечит безопасность во время праздновании Пасхи - РИА Новости, 15.04.2023

МЧС обеспечит безопасность во время праздновании Пасхи

Российские спасатели проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании дня святой Пасхи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:27

2023-04-15T07:27

2023-04-15T07:39

россия

санкт-петербург

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские спасатели проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании дня святой Пасхи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "В преддверии Светлого Христова Воскресенья (Пасхи) сотрудники Государственного пожарного надзора проводят профилактические мероприятия на объектах, задействованных в праздновании. На сегодняшний день на учете надзорных органов МЧС России находится порядка 10 тысяч таких объектов. Специалистами ведомства проведено более 1,5 тысячи тренировок по эвакуации с персоналом, а также более 2,5 тысячи инструктажей и бесед", - говорится в релизе. Отмечается, что на объектах проведения богослужений в ночь с 15 на 16 апреля будут дежурить спасатели. На момент проведения праздничных мероприятий организована работа 2,5 тысячи временных пожарных постов, к дежурствам будет привлечено 9 тысяч человек личного состава, 685 единиц пожарной техники. Также сообщается, что подразделения федеральной противопожарной службы Ростовской области провели боевое развертывание, отработав действия при возможных ЧС. МЧС России рекомендует прихожанам храмов с осторожностью относиться к зажженным свечам, не допускать их падения на пол. Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

https://ria.ru/20230415/transport-1865482870.html

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россия

санкт-петербург

ростовская область

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россия, санкт-петербург, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество