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Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь - РИА Новости, 15.04.2023
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10:47 15.04.2023 (обновлено: 11:07 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/mariupol-1865512588.html
Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь
Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь - РИА Новости, 15.04.2023
Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь
Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:47
2023-04-15T11:07
мариуполь
россия
донецкая народная республика
сергей кириенко
денис пушилин
политика
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь. Чиновники посетили восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор, местный рынок и одну из аптек города. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. В июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы. Ранее Пушилин заявил, что население Мариуполя, по данным на март 2023 года, достигло 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось.*Запрещенная в России террористическая организация.
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мариуполь, россия, донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин, политика
Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Кириенко, Денис Пушилин, Политика
Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь

Врио главы ДНР Пушилин рассказал о совместной с Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь

© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь.
Чиновники посетили восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор, местный рынок и одну из аптек города.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. В июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы.
Ранее Пушилин заявил, что население Мариуполя, по данным на март 2023 года, достигло 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Пушилин: порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в регионы
14 апреля, 20:42
 
МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей КириенкоДенис ПушилинПолитика
 
 
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