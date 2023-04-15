https://ria.ru/20230415/mariupol-1865512588.html

Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь

Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь - РИА Новости, 15.04.2023

Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:47

2023-04-15T10:47

2023-04-15T11:07

мариуполь

россия

донецкая народная республика

сергей кириенко

денис пушилин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865513304_0:188:2971:1859_1920x0_80_0_0_8db26dff3a50a06b658ee7f27235bea4.jpg

ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь. Чиновники посетили восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор, местный рынок и одну из аптек города. На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. В июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы. Ранее Пушилин заявил, что население Мариуполя, по данным на март 2023 года, достигло 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230414/port-1865463342.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мариуполь, россия, донецкая народная республика, сергей кириенко, денис пушилин, политика