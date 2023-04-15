Пушилин сообщил о совместной с Кириенко поездке в Мариуполь
Врио главы ДНР Пушилин рассказал о совместной с Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь
© Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© Валерий Мельников
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео о совместной с первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко поездке в Мариуполь.
Чиновники посетили восстановленный после обстрелов Свято-Никольский кафедральный собор, местный рынок и одну из аптек города.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. В июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы.
Ранее Пушилин заявил, что население Мариуполя, по данным на март 2023 года, достигло 280 тысяч человек, люди возвращаются в город более быстрыми темпами, чем ожидалось.
*Запрещенная в России террористическая организация.