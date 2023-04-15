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В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA - РИА Новости, 15.04.2023
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15:39 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/magazin-1865544965.html
В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA
В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA - РИА Новости, 15.04.2023
В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA
Белорусская торговая сеть Swed House, выпускающая аналогичные марке IKEA товары, в субботу открыла свой первый в России магазин в торговом центре "Щелковский" в РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:39
2023-04-15T15:39
экономика
ikea
москва
россия
белоруссия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Белорусская торговая сеть Swed House, выпускающая аналогичные марке IKEA товары, в субботу открыла свой первый в России магазин в торговом центре "Щелковский" в Москве. По словам корреспондента РИА Новости, в открывшемся магазине довольно многолюдно, на кассе образовались очереди. Ранее представитель компании сообщил, что первый магазин сети в РФ откроется на площади 330 квадратных метров, в его ассортименте будут товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Кроме того, компания планирует в 2023 году открыть минимум пять торговых точек в Москве, также идут работы по выходу сети в Санкт-Петербург и Тулу. IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем IKEA провела сокращения российского персонала и продала местные фабрики.
https://ria.ru/20230216/ikea-1852294813.html
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экономика, ikea, москва, россия, белоруссия
Экономика, IKEA, Москва, Россия, Белоруссия
В Москве открылся магазин Swed House с аналогами товаров IKEA

В Москве открылся первый белорусский магазин Swed House с аналогами товаров IKEA

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБелорусский магазин Swed House
Белорусский магазин Swed House - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Белорусский магазин Swed House. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Белорусская торговая сеть Swed House, выпускающая аналогичные марке IKEA товары, в субботу открыла свой первый в России магазин в торговом центре "Щелковский" в Москве.
По словам корреспондента РИА Новости, в открывшемся магазине довольно многолюдно, на кассе образовались очереди.
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Ранее представитель компании сообщил, что первый магазин сети в РФ откроется на площади 330 квадратных метров, в его ассортименте будут товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Кроме того, компания планирует в 2023 году открыть минимум пять торговых точек в Москве, также идут работы по выходу сети в Санкт-Петербург и Тулу.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем IKEA провела сокращения российского персонала и продала местные фабрики.
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ЭкономикаIKEAМоскваРоссияБелоруссия
 
 
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