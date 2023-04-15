https://ria.ru/20230415/lenta-1865502122.html

В Гагаузии раскритиковали запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии

В Гагаузии раскритиковали запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023

В Гагаузии раскритиковали запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии

Жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод, заявил в интервью РИА Новости кандидат в РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T08:36

2023-04-15T08:36

2023-04-15T08:36

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молдавия

гагаузия

георгиевская ленточка

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КИШИНЕВ, 15 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии расценивают запрет на ношение георгиевской ленточки как притеснение прав и свобод, заявил в интервью РИА Новости кандидат в главы (башкан) Гагаузии, лидер движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Во вторник Конституционный суд Молдавии постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии или преступлений. В КС также подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленты, а лишь проясняет, что правоохранительные органы должны доказать ее использование в преступных целях, чтобы применить наказания. Решение было раскритиковано политиками и гражданскими активистами. "Еще не стерлась из памяти ситуация вокруг георгиевской ленты, символа Победы в Великой Отечественной войне. За ношение этого символа предполагался штраф довольно большого для многих жителей страны размера. Решение о запрете ленты было принято правящим большинством накануне 9 мая прошлого года. Мы, жители Гагаузии, трактуем данные действия как притеснение наших прав и свобод - свободы совести, свободы мнения и свободы выбора", - сказал Петров. Политик отметил, что в ответ на действия Кишинева депутаты местного парламента (Народное собрание Гагаузии) вынесли свой вердикт: свободное ношение георгиевской ленты на территории автономии. Однако Кишинев оспорил это решение в суде. "Тогда мы приняли постановление о ношении георгиевской ленты исключительно 9 мая. Но несмотря на волеизъявление народных избранников автономии, отражающее позицию подавляющего большинства, полиция, подчиненная МВД республики, наложила ряд штрафов на наших сограждан за ношение георгиевской ленты", - сказал Петров. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. Выборы башкана Гагаузии запланированы на 30 апреля, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.

https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html

https://ria.ru/20230412/moldavia-1864902420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, гагаузия, георгиевская ленточка