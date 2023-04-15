США используют проблемы Корейского полуострова против КНР, считают в Пекине
В Пекине считают, что США используют ситуацию на Корейском полуострове для сдерживания КНР
Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что США используют региональную напряженность для укрепления альянса против Китая.
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"Мы обеспокоены намерением США использовать проблемы Корейского полуострова в качестве инструмента для сдерживания Китая... Это часть их Индо-Тихоокеанской стратегии... объединить союзников, укрепить альянс с (Южной Кореей) и Японией", - сказал Лю Сяомин в интервью агентству Франс Пресс.
Как отмечает Лю Сяомин, сейчас "люди сосредоточены на ядерных запусках и испытаниях КНДР, но они не берут во внимание то, что причина, по которой они делают это, заключается в отсутствии механизма и структуры безопасности".
Согласно информации агентства, Лю Сяомин добавил, что европейские лидеры должны "убедить американцев решить проблемы безопасности" КНДР.
Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Сеул, Вашингтон и Токио по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи. Это первое заседание DTT с 2020 года, после чего диалог не проводился из-за пандемии COVID-19 и напряженности в отношениях между Сеулом и Токио. Было решено, что следующая сессия диалога пройдет в Сеуле в 2024 году.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.