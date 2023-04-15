https://ria.ru/20230415/kitay-1865557045.html

США используют проблемы Корейского полуострова против КНР, считают в Пекине

США используют проблемы Корейского полуострова против КНР, считают в Пекине - РИА Новости, 15.04.2023

США используют проблемы Корейского полуострова против КНР, считают в Пекине

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что США используют региональную напряженность для укрепления... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:46

2023-04-15T16:46

2023-04-15T16:46

в мире

корейский полуостров

китай

сша

южная корея

япония

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин заявил, что США используют региональную напряженность для укрепления альянса против Китая. Как отмечает Лю Сяомин, сейчас "люди сосредоточены на ядерных запусках и испытаниях КНДР, но они не берут во внимание то, что причина, по которой они делают это, заключается в отсутствии механизма и структуры безопасности". Согласно информации агентства, Лю Сяомин добавил, что европейские лидеры должны "убедить американцев решить проблемы безопасности" КНДР. Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Сеул, Вашингтон и Токио по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи. Это первое заседание DTT с 2020 года, после чего диалог не проводился из-за пандемии COVID-19 и напряженности в отношениях между Сеулом и Токио. Было решено, что следующая сессия диалога пройдет в Сеуле в 2024 году. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.

https://ria.ru/20230412/kitay-1864494750.html

корейский полуостров

китай

сша

южная корея

япония

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в мире, корейский полуостров, китай, сша, южная корея, япония