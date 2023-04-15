https://ria.ru/20230415/instasamka-1865536505.html
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну - РИА Новости, 15.04.2023
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну
Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:11
2023-04-15T14:11
2023-04-15T14:33
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
латвия
эдгар ринкевич
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. "На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter. Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды российской армии. В конце января концерт Instasamka был отменен в Пятигорске. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), латвия, эдгар ринкевич
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Латвия, Эдгар Ринкевич
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну
Латвия внесла рэпершу Инстасамку в список лиц, которым запрещен въезд в страну
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил
глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.
Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды российской армии.
В конце января концерт Instasamka был отменен в Пятигорске
. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга
запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда.
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
* Запрещенная в России экстремистская организация.