https://ria.ru/20230415/instasamka-1865536505.html

Латвия запретила Инстасамке въезд в страну

Латвия запретила Инстасамке въезд в страну - РИА Новости, 15.04.2023

Латвия запретила Инстасамке въезд в страну

Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:11

2023-04-15T14:11

2023-04-15T14:33

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

латвия

эдгар ринкевич

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. "На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter. Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды российской армии. В конце января концерт Instasamka был отменен в Пятигорске. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

инстасамка (дарья зотеева), латвия, эдгар ринкевич