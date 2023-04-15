Рейтинг@Mail.ru
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:11 15.04.2023 (обновлено: 14:33 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/instasamka-1865536505.html
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну - РИА Новости, 15.04.2023
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну
Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:11
2023-04-15T14:33
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
латвия
эдгар ринкевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848444023_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_b0488fc293a7014103c736772767cdc4.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. "На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter. Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды российской армии. В конце января концерт Instasamka был отменен в Пятигорске. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда. Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848444023_0:173:1080:983_1920x0_80_0_0_64f41bb569cf03e436e129bfd00ab52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
инстасамка (дарья зотеева), латвия, эдгар ринкевич
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Латвия, Эдгар Ринкевич
Латвия запретила Инстасамке въезд в страну

Латвия внесла рэпершу Инстасамку в список лиц, которым запрещен въезд в страну

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
Певица INSTASAMKA. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рэпер Instasamka (Дарья Зотеева) внесена в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
"На основании части второй статьи 61 закона об иммиграции я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок", - написал Ринкевич в Twitter.
Ранее Зотеева попала в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после того, как появились сообщения, что она якобы пожертвовала большую сумму на нужды российской армии.
В конце января концерт Instasamka был отменен в Пятигорске. В мае 2022 года Кировский районный суд Петербурга запретил клип Зотеевой, признав его пропагандирующим экстремистское движение АУЕ*, он был удален со всех площадок в сети еще до решения суда.
Певица INSTASAMKA
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
1 февраля, 16:46
Ранее Латвия на неопределенный срок запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)ЛатвияЭдгар Ринкевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала