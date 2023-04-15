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В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры - РИА Новости, 15.04.2023
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры
Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:10
2023-04-15T15:10
2023-04-15T15:17
россия
общество
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
совет федерации рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В конце августа прошлого года Минпромторг уже предлагал провести эксперимент, но с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее предложение одобрили в Госдуме и Совете Федерации, инициативу также поддержало Росрыболовство.
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россия, общество, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), красная икра
Россия, Общество, Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Красная икра
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры с 15 апреля