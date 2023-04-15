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В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры - РИА Новости, 15.04.2023
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15:10 15.04.2023 (обновлено: 15:17 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/ikra-1865541509.html
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры - РИА Новости, 15.04.2023
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры
Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:10
2023-04-15T15:17
россия
общество
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
совет федерации рф
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В конце августа прошлого года Минпромторг уже предлагал провести эксперимент, но с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее предложение одобрили в Госдуме и Совете Федерации, инициативу также поддержало Росрыболовство.
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россия, общество, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), красная икра
Россия, Общество, Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Красная икра
В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры

В России проведут эксперимент по маркировке красной и черной икры с 15 апреля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Красная икра. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в документе.
В конце августа прошлого года Минпромторг уже предлагал провести эксперимент, но с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее предложение одобрили в Госдуме и Совете Федерации, инициативу также поддержало Росрыболовство.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Жителю Колымы грозит срок за хранение тонны красной икры на даче
13 апреля, 10:08
 
РоссияОбществоЭкономикаМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФСовет Федерации РФФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Красная икра
 
 
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