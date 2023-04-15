Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии
Гагаузский политик: под закон о сепаратизме может попасть любой житель автономии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", кандидат в главы региона Виктор Петров.
Ранее парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. Закон резко раскритиковали в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
"Принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" неоднозначен, при этом под его действие могут попасть жители Гагаузии. Причиной подобного рода потенциальной обструкции может послужить поддержка внешней политики России, призыв к максимальному сближению с РФ по многим направлениям, а также осуждение или критика текущей политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)", - сказал в интервью РИА Новости Петров.
Политик отметил, что центральные власти в Кишиневе "ещё не провели "пробу пера" с состряпанными на коленке уголовными делами в отношении тех или иных представителей Гагаузии или других регионов страны", но он выразил опасение, что такие попытки могут произойти.
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"В автономии не исключают, что такие попытки будут предприняты в ближайшее время, и морально к этому готовы. Любая попытка привлечь хотя бы одного жителя Гагаузии за "сепаратизм" по надуманному предлогу будет трактоваться нами как начало геноцида всего гагаузского народа", - добавил Петров.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
На 30 апреля запланированы выборы башкана Гагаузии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.