https://ria.ru/20230415/gagauziya-1865510221.html

Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии

Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023

Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии

Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:12

2023-04-15T10:12

2023-04-15T10:14

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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", кандидат в главы региона Виктор Петров. Ранее парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. Закон резко раскритиковали в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. "Принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" неоднозначен, при этом под его действие могут попасть жители Гагаузии. Причиной подобного рода потенциальной обструкции может послужить поддержка внешней политики России, призыв к максимальному сближению с РФ по многим направлениям, а также осуждение или критика текущей политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)", - сказал в интервью РИА Новости Петров. Политик отметил, что центральные власти в Кишиневе "ещё не провели "пробу пера" с состряпанными на коленке уголовными делами в отношении тех или иных представителей Гагаузии или других регионов страны", но он выразил опасение, что такие попытки могут произойти.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. На 30 апреля запланированы выборы башкана Гагаузии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html

https://ria.ru/20230415/gagauziya-1865507926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, гагаузия, сергей чернов, михаил формузал, таможенный союз, в мире