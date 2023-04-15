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Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023
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10:12 15.04.2023 (обновлено: 10:14 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/gagauziya-1865510221.html
Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии
Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии - РИА Новости, 15.04.2023
Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии
Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:12
2023-04-15T10:14
молдавия
россия
гагаузия
сергей чернов
михаил формузал
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", кандидат в главы региона Виктор Петров. Ранее парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. Закон резко раскритиковали в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. "Принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" неоднозначен, при этом под его действие могут попасть жители Гагаузии. Причиной подобного рода потенциальной обструкции может послужить поддержка внешней политики России, призыв к максимальному сближению с РФ по многим направлениям, а также осуждение или критика текущей политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)", - сказал в интервью РИА Новости Петров. Политик отметил, что центральные власти в Кишиневе "ещё не провели "пробу пера" с состряпанными на коленке уголовными делами в отношении тех или иных представителей Гагаузии или других регионов страны", но он выразил опасение, что такие попытки могут произойти.Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. На 30 апреля запланированы выборы башкана Гагаузии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865495706.html
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молдавия, россия, гагаузия, сергей чернов, михаил формузал, таможенный союз, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Сергей Чернов, Михаил Формузал, Таможенный союз, В мире
Гагаузский политик раскритиковал закон о сепаратизме, принятый в Молдавии

Гагаузский политик: под закон о сепаратизме может попасть любой житель автономии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 апр - РИА Новости. Любой житель Гагаузской автономии рискует попасть под действие "закона о сепаратизме", который недавно принял парламент Молдавии, заявил в субботу РИА Новости лидер движения "Народный союз Гагаузии", кандидат в главы региона Виктор Петров.
Ранее парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. Закон резко раскритиковали в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), полагая, что Кишинев тем самым подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
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"Принятый парламентом Молдавии так называемый "закон о сепаратизме" неоднозначен, при этом под его действие могут попасть жители Гагаузии. Причиной подобного рода потенциальной обструкции может послужить поддержка внешней политики России, призыв к максимальному сближению с РФ по многим направлениям, а также осуждение или критика текущей политики правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС)", - сказал в интервью РИА Новости Петров.
Политик отметил, что центральные власти в Кишиневе "ещё не провели "пробу пера" с состряпанными на коленке уголовными делами в отношении тех или иных представителей Гагаузии или других регионов страны", но он выразил опасение, что такие попытки могут произойти.
«
"В автономии не исключают, что такие попытки будут предприняты в ближайшее время, и морально к этому готовы. Любая попытка привлечь хотя бы одного жителя Гагаузии за "сепаратизм" по надуманному предлогу будет трактоваться нами как начало геноцида всего гагаузского народа", - добавил Петров.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.
На 30 апреля запланированы выборы башкана Гагаузии, избранный руководитель автоматически становится членом правительства Молдавии. ЦИК автономии зарегистрировал восемь кандидатов на должность главы региона: это депутаты Народного собрания (местного парламента) Николай Дудогло, Григорий Узун, Сергей Чимпоеш, Виктор Петров, бывший глава региона Михаил Формузал, экс-глава автономии, бывший посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор, экс-депутат парламента Сергей Чернев, кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул.
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