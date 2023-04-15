https://ria.ru/20230415/flag-1865596545.html
В МПА СНГ рассказали, почему использовали флаг Украины
В МПА СНГ рассказали, почему использовали флаг Украины - РИА Новости, 15.04.2023
В МПА СНГ рассказали, почему использовали флаг Украины
Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T23:57
2023-04-15T23:57
2023-04-15T23:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями, сообщил секретариат совета МПА СНГ. Ранее в ряде каналов в Telegram были опубликованы фотографии флага Украины перед Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, где находится штаб-квартира MПA СНГ, а также фотографии с заседания МПА СНГ, где также был установлен украинский флаг. В секретариате совета ассамблеи ответили на "участившиеся вопросы о размещении государственных символов стран, входящих в состав Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, на территории ее штаб-квартиры". Там отметили, что МПА СНГ была учреждена парламентами государств, входящих в СНГ, подписавшими соответствующее соглашение 27 марта 1992 года в Алма-Ате. Верховная рада Украины присоединилась к соглашению об МПА СНГ 3 марта 1999 года, о чем было направлено соответствующее уведомление в депозитарий соглашения — национальное собрание Белоруссии. Этим соглашением предусмотрен порядок выхода из него – путем направления стороной соответствующего уведомления. "До настоящего времени Верховная рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником ассамблеи. В связи с этим использование Межпарламентской Ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике", - говорится в сообщении. Сообщается, что согласно международной практике, на территории штаб-квартиры MПA СНГ размещены государственные флаги всех участников соглашения об ассамблее. "Тот факт, что штаб-квартира МПА СНГ расположена на территории Российской Федерации, не влияет на международные обязательства Ассамблеи и не отменяет их", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230131/sng-1848601049.html
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в мире, украина, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
В МПА СНГ рассказали, почему использовали флаг Украины
В МПА СНГ объяснили использование флага Украины тем, что она остается участником ассамблеи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Украина не выходила из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ и до сих пор является ее действующим участником, использование украинского государственного флага обусловлено юридическими требованиями, сообщил секретариат совета МПА СНГ.
Ранее в ряде каналов в Telegram были опубликованы фотографии флага Украины перед Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге
, где находится штаб-квартира MПA СНГ, а также фотографии с заседания МПА СНГ, где также был установлен украинский флаг.
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В секретариате совета ассамблеи ответили на "участившиеся вопросы о размещении государственных символов стран, входящих в состав Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, на территории ее штаб-квартиры".
Там отметили, что МПА СНГ была учреждена парламентами государств, входящих в СНГ, подписавшими соответствующее соглашение 27 марта 1992 года в Алма-Ате
. Верховная рада
Украины присоединилась к соглашению об МПА СНГ 3 марта 1999 года, о чем было направлено соответствующее уведомление в депозитарий соглашения — национальное собрание Белоруссии
. Этим соглашением предусмотрен порядок выхода из него – путем направления стороной соответствующего уведомления.
"До настоящего времени Верховная рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником ассамблеи. В связи с этим использование Межпарламентской Ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно международной практике, на территории штаб-квартиры MПA СНГ размещены государственные флаги всех участников соглашения об ассамблее.
"Тот факт, что штаб-квартира МПА СНГ расположена на территории Российской Федерации, не влияет на международные обязательства Ассамблеи и не отменяет их", - отмечается в сообщении.
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