https://ria.ru/20230415/braziliya-1865495863.html

Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине

Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине - РИА Новости, 15.04.2023

Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине

США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:06

2023-04-15T07:06

2023-04-15T07:12

в мире

бразилия

сша

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луис инасиу лула да силва

си цзиньпин

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - РИА Новости. США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Президент настаивает на том, чтобы страны, поставляющие оружие в зону конфликта, прекратили это делать. "Необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, тем самым поощряя войну, прекратить это делать... Необходимо, чтобы США перестали поощрять войну и начали говорить о мире. Необходимо, чтобы ЕС начал говорить о мире, чтобы люди смогли убедить Путина и Зеленского в том, что мир интересует всех, а эта война пока интересна только им обоим", - добавил он.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863749245.html

бразилия

сша

европа

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в мире, бразилия, сша, европа, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, евросоюз