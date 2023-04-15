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Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
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07:06 15.04.2023 (обновлено: 07:12 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/braziliya-1865495863.html
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине - РИА Новости, 15.04.2023
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:06
2023-04-15T07:12
в мире
бразилия
сша
европа
луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
евросоюз
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - РИА Новости. США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Президент настаивает на том, чтобы страны, поставляющие оружие в зону конфликта, прекратили это делать. "Необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, тем самым поощряя войну, прекратить это делать... Необходимо, чтобы США перестали поощрять войну и начали говорить о мире. Необходимо, чтобы ЕС начал говорить о мире, чтобы люди смогли убедить Путина и Зеленского в том, что мир интересует всех, а эта война пока интересна только им обоим", - добавил он.
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в мире, бразилия, сша, европа, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин, евросоюз
В мире, Бразилия, США, Европа, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин, Евросоюз
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине

Лула да Силва: США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр - РИА Новости. США и Европа должны начать говорить о достижении мира на Украине, а не поощрять конфликт, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Я вчера долго говорил с Си Цзиньпином. Необходимо создать группу стран, готовых искать способ достичь мира. Я говорил об этом с европейцами, с американцами, говорил об этом вчера", - приводит слова Лулы да Силвы новостной портал G1.
Президент настаивает на том, чтобы страны, поставляющие оружие в зону конфликта, прекратили это делать.
"Необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, тем самым поощряя войну, прекратить это делать... Необходимо, чтобы США перестали поощрять войну и начали говорить о мире. Необходимо, чтобы ЕС начал говорить о мире, чтобы люди смогли убедить Путина и Зеленского в том, что мир интересует всех, а эта война пока интересна только им обоим", - добавил он.
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В миреБразилияСШАЕвропаЛуис Инасиу Лула да СилваСи ЦзиньпинЕвросоюз
 
 
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