https://ria.ru/20230415/blinken-1865489104.html

В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ

В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2023

В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ

Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:34

2023-04-15T03:34

2023-04-15T07:08

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

джо байден

цинь ган

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855172072_0:200:3071:1927_1920x0_80_0_0_d63f77bb681d44de9ab424676f07910c.jpg

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о разведывательном аэростате, сбитом американскими военными в феврале, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом", — говорится в статье. Как отмечается, китайские чиновники обеспокоены тем, что администрация Байдена может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами с аэростата, а его выводы могут появиться во время поездки Блинкена в Поднебесную. Глава МИД КНР Цинь Ган поднимал этот вопрос перед американцами, присутствовавшими на форуме "Развитие Китая" в марте в Пекине, как сообщили три источника, осведомленные о встрече. Один из источников издания заявил, что министр описал расследование ФБР как еще один пример проблем, которые затрудняют стабилизацию отношений между Китаем и США. Газета указывает, что некоторые чиновники в Штатах действительно хотят рассекречивания доказательств для публичного обнародования, чтобы показать, что воздушный шар на самом деле вел наблюдение, а конгресс, вероятно, также настоит на обнародовании выводов ФБР. Также несколько источников заявили изданию, что КНР не хотела соглашаться на визит Блинкена из-за недовольства тем, что американские законодатели, в том числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти, в апреле встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Как пишет газета, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин "решительно против" того, чтобы Штаты использовали инцидент с аэростатом "в политических целях". В диппредставительстве добавили, что КНР "не может не поставить под сомнение" независимость, открытость и прозрачность расследования ФБР. Ранее на этой неделе Блинкен заявил, что по-прежнему нацелен отправиться с визитом в Пекин, когда для этого "созреют условия". Визит Блинкена в Пекин, о котором условились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах на G20 в Индонезии в прошлом году, ранее отложили на неопределенное время из-за китайского аэростата, который американцы сбили над Атлантическим океаном. Впоследствии координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что ближайшие месяцы покажут, можно ли преодолеть дипломатическую паузу, возникшую из-за инцидента с аэростатом, и вернуться к реализации договоренностей лидеров США и КНР о выстраивании предсказуемых и стабильных отношений.

https://ria.ru/20230413/obvinenie-1865090750.html

https://ria.ru/20230413/tramp-1865012838.html

https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джо байден, цинь ган, фбр, большая двадцатка