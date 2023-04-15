https://ria.ru/20230415/blinken-1865489104.html
В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ
В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ
Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T03:34
2023-04-15T03:34
2023-04-15T07:08
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о разведывательном аэростате, сбитом американскими военными в феврале, пишет Financial Times со ссылкой на источники. "Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена будет делать с отчетом", — говорится в статье. Как отмечается, китайские чиновники обеспокоены тем, что администрация Байдена может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами с аэростата, а его выводы могут появиться во время поездки Блинкена в Поднебесную. Глава МИД КНР Цинь Ган поднимал этот вопрос перед американцами, присутствовавшими на форуме "Развитие Китая" в марте в Пекине, как сообщили три источника, осведомленные о встрече. Один из источников издания заявил, что министр описал расследование ФБР как еще один пример проблем, которые затрудняют стабилизацию отношений между Китаем и США. Газета указывает, что некоторые чиновники в Штатах действительно хотят рассекречивания доказательств для публичного обнародования, чтобы показать, что воздушный шар на самом деле вел наблюдение, а конгресс, вероятно, также настоит на обнародовании выводов ФБР. Также несколько источников заявили изданию, что КНР не хотела соглашаться на визит Блинкена из-за недовольства тем, что американские законодатели, в том числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти, в апреле встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Как пишет газета, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин "решительно против" того, чтобы Штаты использовали инцидент с аэростатом "в политических целях". В диппредставительстве добавили, что КНР "не может не поставить под сомнение" независимость, открытость и прозрачность расследования ФБР. Ранее на этой неделе Блинкен заявил, что по-прежнему нацелен отправиться с визитом в Пекин, когда для этого "созреют условия". Визит Блинкена в Пекин, о котором условились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах на G20 в Индонезии в прошлом году, ранее отложили на неопределенное время из-за китайского аэростата, который американцы сбили над Атлантическим океаном. Впоследствии координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что ближайшие месяцы покажут, можно ли преодолеть дипломатическую паузу, возникшую из-за инцидента с аэростатом, и вернуться к реализации договоренностей лидеров США и КНР о выстраивании предсказуемых и стабильных отношений.
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, джо байден, цинь ган, фбр, большая двадцатка
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Джо Байден, Цинь Ган, ФБР, Большая двадцатка
В Китае не ждут Блинкена в Пекине, пишут СМИ
FT: КНР не дает разрешения на визит Блинкена из-за опасений по поводу шара-шпиона
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости.
Китай отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования о разведывательном аэростате, сбитом американскими военными в феврале, пишет Financial Times
со ссылкой на источники.
"Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале, в то время остается неясным, что администрация президента США Джо Байдена
будет делать с отчетом", — говорится в статье.
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Как отмечается, китайские чиновники обеспокоены тем, что администрация Байдена может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами с аэростата, а его выводы могут появиться во время поездки Блинкена в Поднебесную. Глава МИД КНР Цинь Ган
поднимал этот вопрос перед американцами, присутствовавшими на форуме "Развитие Китая" в марте в Пекине, как сообщили три источника, осведомленные о встрече.
Один из источников издания заявил, что министр описал расследование ФБР как еще один пример проблем, которые затрудняют стабилизацию отношений между Китаем и США.
Газета указывает, что некоторые чиновники в Штатах действительно хотят рассекречивания доказательств для публичного обнародования, чтобы показать, что воздушный шар на самом деле вел наблюдение, а конгресс, вероятно, также настоит на обнародовании выводов ФБР.
Также несколько источников заявили изданию, что КНР не хотела соглашаться на визит Блинкена из-за недовольства тем, что американские законодатели, в том числе спикер палаты представителей Кевин Маккарти
, в апреле встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь
.
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Как пишет газета, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин "решительно против" того, чтобы Штаты использовали инцидент с аэростатом "в политических целях". В диппредставительстве добавили, что КНР "не может не поставить под сомнение" независимость, открытость и прозрачность расследования ФБР.
Ранее на этой неделе Блинкен заявил, что по-прежнему нацелен отправиться с визитом в Пекин, когда для этого "созреют условия".
Визит Блинкена в Пекин, о котором условились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин
на переговорах на G20 в Индонезии
в прошлом году, ранее отложили на неопределенное время из-за китайского аэростата, который американцы сбили над Атлантическим океаном
.
Впоследствии координатор политики американской администрации в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл заявил, что ближайшие месяцы покажут, можно ли преодолеть дипломатическую паузу, возникшую из-за инцидента с аэростатом, и вернуться к реализации договоренностей лидеров США и КНР о выстраивании предсказуемых и стабильных отношений.
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