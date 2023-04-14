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"Беги, пока можешь". Слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
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22:19 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865474998.html
"Беги, пока можешь". Слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
"Беги, пока можешь". Слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 14.04.2023
"Беги, пока можешь". Слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем России в конфликте. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T22:19
2023-04-14T22:19
в мире
украина
россия
артемовск
владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем России в конфликте.В своем посту украинский лидер назвал Россию "злым государством", обвинив в якобы совершении преступлений в канун празднования православной Пасхи. Он также добавил, что победа — это долг Украины перед человечеством, поэтому Кремль должен, по его мнению, проиграть."Ваше время истекает. Хватайте деньги и бегите, пока не стало слишком поздно", — посоветовали в комментариях."В Артемовске ты уже проиграл. Что дальше?" — поинтересовался второй."Давайте будем говорить начистоту. Зло — это Соединенные Штаты и сам Зеленский", — заметил еще один читатель."К сожалению, правда заключается в том, что вы самый большой предатель и разрушитель Украины!" — поделился своим мнением другой."Вы посылаете своих граждан умирать в конфликте, который, как вы знаете, Украина не сможет выиграть", — добавил пользователь."Вы могли бы завершить этот кризис хоть сегодня, но вы сами решили этого не делать", — подытожил комментатор.
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865429512.html
https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html
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в мире, украина, россия, артемовск, владимир зеленский, twitter
В мире, Украина, Россия, Артемовск, Владимир Зеленский, Twitter
"Беги, пока можешь". Слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Зеленского о поражении России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова президента Украины Владимира Зеленского о будущем России в конфликте.
В своем посту украинский лидер назвал Россию "злым государством", обвинив в якобы совершении преступлений в канун празднования православной Пасхи. Он также добавил, что победа — это долг Украины перед человечеством, поэтому Кремль должен, по его мнению, проиграть.
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"Ваше время истекает. Хватайте деньги и бегите, пока не стало слишком поздно", — посоветовали в комментариях.
Артемовске ты уже проиграл. Что дальше?" — поинтересовался второй.
"Давайте будем говорить начистоту. Зло — это Соединенные Штаты и сам Зеленский", — заметил еще один читатель.
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"К сожалению, правда заключается в том, что вы самый большой предатель и разрушитель Украины!" — поделился своим мнением другой.
"Вы посылаете своих граждан умирать в конфликте, который, как вы знаете, Украина не сможет выиграть", — добавил пользователь.
"Вы могли бы завершить этот кризис хоть сегодня, но вы сами решили этого не делать", — подытожил комментатор.
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