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Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 14.04.2023 (обновлено: 16:04 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html
Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского
Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского - РИА Новости, 14.04.2023
Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского
После поражения в Артемовске ВСУ могут оказаться окончательно разгромленными уже к началу осени, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:40
2023-04-14T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
сша
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После поражения в Артемовске ВСУ могут оказаться окончательно разгромленными уже к началу осени, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Зеленский ранее говорил, что с потерей Артемовска армия окажется не в состоянии продолжать держать оборону, что сейчас, по мнению Риттера, и начинает происходить.Экс-разведчик также усомнился в способности украинских войск провести планируемое весеннее контрнаступление. Скорее всего, сам Зеленский начинает осознавать невозможность этого мероприятия, подытожил он.
артемовск
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в мире, артемовск, сша, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, США, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского

Бывший американский разведчик Риттер: прогноз Зеленского о поражении ВСУ начал сбываться

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После поражения в Артемовске ВСУ могут оказаться окончательно разгромленными уже к началу осени, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«
"Ставка Зеленского на Артемовск не оправдалась. Он рассчитывал добиться отступления российских войск, но все произошло ровным счетом наоборот. Украинские силы разгромлены", — отметил военный.
Зеленский ранее говорил, что с потерей Артемовска армия окажется не в состоянии продолжать держать оборону, что сейчас, по мнению Риттера, и начинает происходить.

В конце марта президент Украины в интервью агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать киевские власти к диалогу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.

Экс-разведчик также усомнился в способности украинских войск провести планируемое весеннее контрнаступление. Скорее всего, сам Зеленский начинает осознавать невозможность этого мероприятия, подытожил он.
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

Бойцы группы Вагнера в центре Артемовска

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

Разрушенные дома в поселке Опытное в пригороде Артемовска

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный на позициях ВСУ в Артемовске

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

Боец ЧВК Вагнер демонстрирует трофейное оружие, найденное на позициях ВСУ в Артемовске

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

Боец ЧВК Вагнер в центре Артемовска

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

Бойцы ЧВК Вагнер в центре Артемовска

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

Памятник героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

Бойцы ЧВК Вагнер около здания районной администрации в Артемовске

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12

Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскСШАКиевСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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