Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского

Бывший американский разведчик Риттер: прогноз Зеленского о поражении ВСУ начал сбываться
В конце марта президент Украины в интервью агентству Associated Press заявил, что жители страны и мировое сообщество начнут подталкивать киевские власти к диалогу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.
Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.
На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.
На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.
Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.
Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.
Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.
Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.
Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.
Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.
Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.
Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.
В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.
В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.
Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.
Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.
Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.
Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.
Штурмовые отряды "Вагнера" заняли кварталы в центральной части Артемовска и вытеснили противника к западным окраинам.
На флангах действия штурмовиков поддерживают ВДВ. За помощь с воздуха отвечают подразделения ракетных войск и артиллерии.
Под контролем российских сил находится более 80% города, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин.
Бойцы продвигаются к западным районам, где еще могут закрепиться украинские войска.
Боец "Группы Вагнера" демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный в Артемовске.
Трофейное оружие, найденное на позициях украинских сил в Артемовске.
Ожесточенные бои за Артемовск идут больше полугода.
В городе почти не осталось целых зданий, везде видны следы боев. Некоторые дома уничтожены огнем.
Бойцы возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска.
Артемовск, расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения ВСУ в Донбассе.
Российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все ведущие к городу дороги.
"(Подразделения) "Вагнера" идут вперед", — подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, на днях посетивший город.