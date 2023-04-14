https://ria.ru/20230414/zelenskiy-1865363892.html

Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского

Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского - РИА Новости, 14.04.2023

Американский военный описал будущее ВСУ словами Зеленского

После поражения в Артемовске ВСУ могут оказаться окончательно разгромленными уже к началу осени, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:40

2023-04-14T15:40

2023-04-14T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

сша

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. После поражения в Артемовске ВСУ могут оказаться окончательно разгромленными уже к началу осени, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Зеленский ранее говорил, что с потерей Артемовска армия окажется не в состоянии продолжать держать оборону, что сейчас, по мнению Риттера, и начинает происходить.Экс-разведчик также усомнился в способности украинских войск провести планируемое весеннее контрнаступление. Скорее всего, сам Зеленский начинает осознавать невозможность этого мероприятия, подытожил он.

артемовск

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, сша, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, владимир зеленский