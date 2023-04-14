https://ria.ru/20230414/xiaomi-1865274488.html

Компания Xiaomi ответила на обвинения Киева в "спонсировании войны"

Компания Xiaomi ответила на обвинения Киева в "спонсировании войны" - РИА Новости, 14.04.2023

Компания Xiaomi ответила на обвинения Киева в "спонсировании войны"

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi в связи с ее включением Киевом в список "спонсоров войны" заявила, что каждый человек в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:06

2023-04-14T12:06

2023-04-14T12:06

россия

киев

украина

технологии

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi в связи с ее включением Киевом в список "спонсоров войны" заявила, что каждый человек в мире имеет право на доступ к средствам связи и информации. Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) информировало, внесло компанию Xiaomi Corporation в перечень "международных спонсоров войны" из-за отказа компании уйти с российского рынка. "Xiaomi является глобальной корпорацией, которая поставляет высококачественные гражданские смартфоны и бытовую технику потребителям по всему миру. Мы твердо убеждены в том, что каждый потребитель во всем мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что компания ведет бизнес более чем в 100 странах и регионах по всему миру и строго соблюдает местные законы и правила. "Мы категорически против включения Xiaomi в список "международных спонсоров войны" украинским национальным агентством по предотвращению коррупции", - указано в документе. Подчеркивается, что компания желает мира во всем мире, ее миссия заключается в производстве хорошей продукции по разумным ценам, чтобы каждый человек в мире мог "наслаждаться лучшей жизнью, которую обеспечивают технологии". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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https://ria.ru/20230208/ekonomika-1850478772.html

россия

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, технологии