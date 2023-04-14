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Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин - РИА Новости, 14.04.2023
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин
Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:31
2023-04-14T11:31
2023-04-14T11:31
россия
безопасность
сахалин
тихий океан
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны. "На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин. На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - сказал он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сахалин, тихий океан, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Сахалин, Тихий океан, Сергей Шойгу
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин
Шойгу: во время проверки ТОФ отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин