https://ria.ru/20230414/vysadka-1865260818.html

Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин

Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин - РИА Новости, 14.04.2023

Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин

Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:31

2023-04-14T11:31

2023-04-14T11:31

россия

безопасность

сахалин

тихий океан

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны. "На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин. На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - сказал он.

https://ria.ru/20230414/podlodki-1865258248.html

россия

сахалин

тихий океан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, сахалин, тихий океан, сергей шойгу