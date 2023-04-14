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Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин - РИА Новости, 14.04.2023
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11:31 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/vysadka-1865260818.html
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин - РИА Новости, 14.04.2023
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин
Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:31
2023-04-14T11:31
россия
безопасность
сахалин
тихий океан
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны. "На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин. На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - сказал он.
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россия
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россия, безопасность, сахалин, тихий океан, сергей шойгу
Россия, Безопасность, Сахалин, Тихий океан, Сергей Шойгу
Тихоокеанский флот отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин

Шойгу: во время проверки ТОФ отразит условную высадку противника на Курилы и Сахалин

© РИА Новости / Данил Годлевский | Перейти в медиабанкКилекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп
Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Килекторное судно Тихоокеанского флота на рейде в Новокурильской бухте острова Уруп . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.
"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин. На протяжении всей проверки прошу обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику", - сказал он.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Герасимов поручил контролировать устойчивость стратегических подлодок ТОФ
Вчера, 11:24
 
РоссияБезопасностьСахалинТихий океанСергей Шойгу
 
 
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