https://ria.ru/20230414/vto-1865434867.html

Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев

Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев - РИА Новости, 14.04.2023

Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев

Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:34

2023-04-14T18:34

2023-04-14T18:34

экономика

узбекистан

шавкат мирзиеев

всемирная торговая организация (вто)

в мире

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ТАШКЕНТ, 14 апр - РИА Новости. Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиёев. По данным президентской пресс-службы, 14 апреля Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе и перспективах процесса вступления в ВТО. "На совещании глава государства подчеркнул, что наша страна должна непременно вступить в ВТО, и отметил экономическую значимость этой задачи", - говорится в сообщении. Глава государства дал поручения по гармонизации национального законодательства исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в процессе вступления в ВТО, добавили в пресс-службе. Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня прошлого года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.

https://ria.ru/20230331/aviareysy-1862006685.html

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узбекистан

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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, всемирная торговая организация (вто), в мире