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Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев
Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев - РИА Новости, 14.04.2023
Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев
Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:34
2023-04-14T18:34
2023-04-14T18:34
экономика
узбекистан
шавкат мирзиеев
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 апр - РИА Новости. Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил в пятницу президент страны Шавкат Мирзиёев. По данным президентской пресс-службы, 14 апреля Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе и перспективах процесса вступления в ВТО. "На совещании глава государства подчеркнул, что наша страна должна непременно вступить в ВТО, и отметил экономическую значимость этой задачи", - говорится в сообщении. Глава государства дал поручения по гармонизации национального законодательства исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями. Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в процессе вступления в ВТО, добавили в пресс-службе. Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня прошлого года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.
https://ria.ru/20230331/aviareysy-1862006685.html
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экономика, узбекистан, шавкат мирзиеев, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Узбекистан непременно должен вступить в ВТО, заявил Мерзиеев
Президент Мирзиеев: Узбекистан должен вступить во Всемирную торговую организацию
ТАШКЕНТ, 14 апр - РИА Новости.
Узбекистан непременно должен вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в рамках стратегии по удвоению экспорта республики, заявил
в пятницу президент страны Шавкат Мирзиёев.
По данным президентской пресс-службы, 14 апреля Мирзиёев ознакомился с презентацией о ходе и перспективах процесса вступления в ВТО.
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"На совещании глава государства подчеркнул, что наша страна должна непременно вступить в ВТО, и отметил экономическую значимость этой задачи", - говорится в сообщении.
Глава государства дал поручения по гармонизации национального законодательства исходя из соглашений ВТО, приведению процедур и стандартов в соответствие с международными требованиями.
«
"В ближайшие три года мы планируем удвоить экспорт готовой продукции. Единственный способ добиться этого — стать членом Всемирной торговой организации. Это позволит наладить систему справедливой торговли со 164 странами и обрести стабильные рынки", - приводит слова Мирзиёева его пресс-служба.
Глава Узбекистана указал на необходимость привлечения иностранных консультантов, формирования рабочих групп, системного взаимодействия всех министерств и посольств в процессе вступления в ВТО, добавили в пресс-службе.
Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня прошлого года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.
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