https://ria.ru/20230414/voronezh-1865395329.html

В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах

В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах - РИА Новости, 14.04.2023

В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах

Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:57

2023-04-14T16:57

2023-04-14T16:57

происшествия

жкх

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС. Днем в пятницу из-за аварийного отключения без электричества остались жители 13 улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Отключение затронуло как частный сектор, так и многоквартирные дома. "Сейчас никаких отключений нет. Уже устранили", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа к 14 часам мск пятницы поступило восемь заявок об упавших деревьях. При этом одно дерево упало на крышу здания, одно - на автомобиль. Еще одно упавшее дерево перекрыло пешеходную зону.

https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html

воронеж

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жкх, воронеж