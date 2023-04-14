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В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах - РИА Новости, 14.04.2023
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах
Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:57
2023-04-14T16:57
2023-04-14T16:57
происшествия
жкх
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС. Днем в пятницу из-за аварийного отключения без электричества остались жители 13 улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Отключение затронуло как частный сектор, так и многоквартирные дома. "Сейчас никаких отключений нет. Уже устранили", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа к 14 часам мск пятницы поступило восемь заявок об упавших деревьях. При этом одно дерево упало на крышу здания, одно - на автомобиль. Еще одно упавшее дерево перекрыло пешеходную зону.
https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, воронеж
Происшествия, ЖКХ, Воронеж
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах
Энергетики устранили аварию, оставившую без электричества жителей 13 улиц Воронежа
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.
Днем в пятницу из-за аварийного отключения без электричества остались жители 13 улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Отключение затронуло как частный сектор, так и многоквартирные дома.
"Сейчас никаких отключений нет. Уже устранили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа к 14 часам мск пятницы поступило восемь заявок об упавших деревьях. При этом одно дерево упало на крышу здания, одно - на автомобиль. Еще одно упавшее дерево перекрыло пешеходную зону.
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