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В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах - РИА Новости, 14.04.2023
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16:57 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/voronezh-1865395329.html
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах - РИА Новости, 14.04.2023
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах
Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:57
2023-04-14T16:57
происшествия
жкх
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС. Днем в пятницу из-за аварийного отключения без электричества остались жители 13 улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Отключение затронуло как частный сектор, так и многоквартирные дома. "Сейчас никаких отключений нет. Уже устранили", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа к 14 часам мск пятницы поступило восемь заявок об упавших деревьях. При этом одно дерево упало на крышу здания, одно - на автомобиль. Еще одно упавшее дерево перекрыло пешеходную зону.
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происшествия, жкх, воронеж
Происшествия, ЖКХ, Воронеж
В Воронеже устранили аварию, из-за которой пропал свет на 13 улицах

Энергетики устранили аварию, оставившую без электричества жителей 13 улиц Воронежа

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Энергетики устранили аварию, которая в пятницу днем оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.
Днем в пятницу из-за аварийного отключения без электричества остались жители 13 улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Отключение затронуло как частный сектор, так и многоквартирные дома.
"Сейчас никаких отключений нет. Уже устранили", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа к 14 часам мск пятницы поступило восемь заявок об упавших деревьях. При этом одно дерево упало на крышу здания, одно - на автомобиль. Еще одно упавшее дерево перекрыло пешеходную зону.
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