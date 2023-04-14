https://ria.ru/20230414/vizy-1865221399.html

МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами

МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами - РИА Новости, 14.04.2023

МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами

На страны, с которыми Москва работает над упрощением визового режима, оказывают давление извне, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:56

2023-04-14T08:56

2023-04-14T09:18

москва

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На страны, с которыми Москва работает над упрощением визового режима, оказывают давление извне, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, проработка договоренностей с дружественными странами о взаимном упрощении визового режима либо увеличении сроков безвизового пребывания ведется на постоянной основе. Он подчеркнул, что информация будет обнародована по мере достижения конкретных результатов. Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>

https://ria.ru/20230414/vizy-1865205556.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)