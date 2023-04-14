https://ria.ru/20230414/vizy-1865221399.html
МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами
МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами - РИА Новости, 14.04.2023
МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами
На страны, с которыми Москва работает над упрощением визового режима, оказывают давление извне, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:56
2023-04-14T08:56
2023-04-14T09:18
москва
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На страны, с которыми Москва работает над упрощением визового режима, оказывают давление извне, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, проработка договоренностей с дружественными странами о взаимном упрощении визового режима либо увеличении сроков безвизового пребывания ведется на постоянной основе. Он подчеркнул, что информация будет обнародована по мере достижения конкретных результатов. Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Москва, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД сообщил о работе по упрощению визового режима с дружественными странами
МИД заявил о давлении на страны, с которыми Россия прорабатывает упрощение визового режима