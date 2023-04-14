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В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году - РИА Новости, 14.04.2023
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06:07 14.04.2023 (обновлено: 09:24 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/vizy-1865211860.html
В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году
В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году - РИА Новости, 14.04.2023
В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году
Гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз, в основном туристических и частных, заявил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T06:07
2023-04-14T09:24
в мире
сша
россия
энтони блинкен
эван гершкович
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз, в основном туристических и частных, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов."Гражданам США в первом квартале текущего года было выдано около одной тысячи виз, подавляющее большинство которых составляют туристические и частные визы. Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков", — сказал Климов.В марте госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича посоветовал остающимся в России американским гражданам "немедленно покинуть" страну. Подобные призывы неоднократно звучали от американских властей и в 2022 году.Читайте полный текст интервью Алексея Климова&gt;&gt;
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, эван гершкович
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Эван Гершкович
В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году

Директор департамента МИД Климов: гражданам США в 2023 году выдали около тысячи виз

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз, в основном туристических и частных, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
"Гражданам США в первом квартале текущего года было выдано около одной тысячи виз, подавляющее большинство которых составляют туристические и частные визы. Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков", — сказал Климов.
В марте госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича посоветовал остающимся в России американским гражданам "немедленно покинуть" страну. Подобные призывы неоднократно звучали от американских властей и в 2022 году.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
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