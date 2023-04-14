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В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году

В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году - РИА Новости, 14.04.2023

В МИД рассказали, сколько виз выдали гражданам США в 2023 году

Гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз, в основном туристических и частных, заявил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T06:07

2023-04-14T06:07

2023-04-14T09:24

в мире

сша

россия

энтони блинкен

эван гершкович

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Гражданам США в первом квартале 2023 года выдали около тысячи виз, в основном туристических и частных, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов."Гражданам США в первом квартале текущего года было выдано около одной тысячи виз, подавляющее большинство которых составляют туристические и частные визы. Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков", — сказал Климов.В марте госсекретарь США Энтони Блинкен после ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича посоветовал остающимся в России американским гражданам "немедленно покинуть" страну. Подобные призывы неоднократно звучали от американских властей и в 2022 году.Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>

https://ria.ru/20230413/kitay-1864997992.html

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в мире, сша, россия, энтони блинкен, эван гершкович