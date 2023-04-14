Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины
Директор от России Маршавин: возможности ВБ кредитовать Украину практически исчерпаны
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Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный директор от Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
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"Возможности банка в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счет кредитных средств практически исчерпаны", - сообщил он.
Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, уточнил, что международная организация продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами.
"На текущий момент средства доноров составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны Группы Всемирного банка", - добавил он, отметив, что в организации ведется тщательный надзор за тем, чтобы помощь не использовалась на финансирование военных расходов.