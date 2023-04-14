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Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины - РИА Новости, 14.04.2023
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11:46 14.04.2023 (обновлено: 18:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html
Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины
Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины
Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:46
2023-04-14T18:20
специальная военная операция на украине
экономика
украина
киев
всемирный банк
группа всемирного банка
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный директор от Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, уточнил, что международная организация продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами. "На текущий момент средства доноров составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны Группы Всемирного банка", - добавил он, отметив, что в организации ведется тщательный надзор за тем, чтобы помощь не использовалась на финансирование военных расходов.Читайте полный текст интервью Романа Маршавина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html
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экономика, украина, киев, всемирный банк, группа всемирного банка
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Киев, Всемирный банк, Группа Всемирного банка
Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины

Директор от России Маршавин: возможности ВБ кредитовать Украину практически исчерпаны

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный директор от Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
«
"Возможности банка в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счет кредитных средств практически исчерпаны", - сообщил он.
Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, уточнил, что международная организация продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами.
"На текущий момент средства доноров составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны Группы Всемирного банка", - добавил он, отметив, что в организации ведется тщательный надзор за тем, чтобы помощь не использовалась на финансирование военных расходов.
Читайте полный текст интервью Романа Маршавина >>
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