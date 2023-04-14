https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html

Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины

Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины - РИА Новости, 14.04.2023

Во Всемирном банке рассказали о кредитовании Украины

Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:46

2023-04-14T11:46

2023-04-14T18:20

специальная военная операция на украине

экономика

украина

киев

всемирный банк

группа всемирного банка

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Возможности Всемирного банка в ближайшие месяцы финансировать Украину за счет кредитных средств практически исчерпаны, заявил РИА Новости исполнительный директор от Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, уточнил, что международная организация продолжит участвовать в оказании помощи Киеву, выступая в основном в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами. "На текущий момент средства доноров составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны Группы Всемирного банка", - добавил он, отметив, что в организации ведется тщательный надзор за тем, чтобы помощь не использовалась на финансирование военных расходов.Читайте полный текст интервью Романа Маршавина >>

https://ria.ru/20230326/dollar-1860626458.html

украина

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, киев, всемирный банк, группа всемирного банка