https://ria.ru/20230414/marshavin-1865225750.html

Роман Маршавин: ресурс Всемирного банка кредитовать Украину почти исчерпан

Роман Маршавин: ресурс Всемирного банка кредитовать Украину почти исчерпан - РИА Новости, 14.04.2023

Роман Маршавин: ресурс Всемирного банка кредитовать Украину почти исчерпан

Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:00

2023-04-14T10:00

2023-04-14T10:00

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украина

россия

всемирный банк

мвф

сша

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Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил исполнительный директор по Российской Федерации и Сирийской Арабской Республике в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. В интервью РИА Новости он рассказал о работе российской дирекции в условиях западных санкций, поддержке соотечественников и роли РФ в защите интересов развивающихся государств.– Только что завершилось заседание Комитета по развитию Всемирного банка, в котором вы принимали участие. Как мы поняли, по его итогам уже в третий раз подряд не удается принять коммюнике. Мы слышали от некоторых участников, что это связано с позицией США. Так ли это?– Действительно, вместо коммюнике встречи у нас опять вышло лишь итоговое заявление ее председателя. Согласно действующим правилам банка, я не имею права разглашать содержание дискуссии, поскольку она была закрытой. Но хотел бы заявить, что Россия точно не является причиной отсутствия коммюнике, как традиционно пытаются представить некоторые страны. Дело в том, что некоторые коллеги предпочли, чтобы и в этот раз банк вместо публикации документа, согласованного по всем процедурным правилам, не выпустил никакого коммюнике.– Как вы оцениваете кандидатуру Аджая Банги, претендующего на пост главы Всемирного банка? Что ожидаете от него, если и когда он станет новым президентом Всемирного банка (в том числе, в отношении России и взаимодействия с Россией)?– Официальную оценку кандидатуре Банги чуть позднее даст правительство России, непосредственно перед голосованием, которое состоится в начале мая. По итогам собеседования кандидата с Советом директоров мы и сформируем собственное мнение. Пока у нас не было возможности поговорить с господином Бангой напрямую и узнать его взгляды. Нельзя исключать, что до собеседования такая встреча с ним состоится, как произошло в случае с выдвижением Мэлпасса четыре года назад. Часть акционеров и сотрудников банка относится к этой кандидатуре с осторожным оптимизмом, выражая надежду на то, что в случае избрания он будет проводить более сбалансированную политику и избегать политизации. Вместе с тем, есть и иные мнения – в частности, указывается на отсутствие у кандидата опыта работы в международных организациях и публичном секторе. Все же надеемся, что в ближайшие годы акционеры банка придут к консенсусу относительно давно назревшей реформы выборов президента банка и перейдут к демократичной процедуре выбора президента из нескольких кандидатов из разных стран (прежде всего развивающихся), которые будут выдвинуты главным образом на основе профессиональных качеств и компетенций, необходимых для работы в такой организации, как ГВБ. Что касается взаимодействия с Россией, мы всего лишь просим соблюдать устав организации, предусматривающий равное отношение ко всем акционерам и неприемлемость политизации. Наша экономика давно не зависит от кредитных ресурсов ВБ. На данном этапе мы выступаем скорее как донор знаний и ноу-хау – наработки, полученные Всемирным банком благодаря совместным с Россией проектам в области образования, здравоохранения, цифровизации, продовольственной безопасности, используются в интересах беднейших клиентов банка, более чем 50 странах. Кроме того, продолжается сотрудничество ГВБ с нашими компаниями в различных проектах. Таким образом, Россия через Всемирный банк прямо и косвенно (например, выражая поддержку тем или иным проектам на заседаниях совета директоров) оказывает поддержку своим союзникам, а также генерирует возможности для своих компаний и граждан, работающих в БВУ.– Дэвид Мэлпасс завершает свое четырехлетнее руководство Всемирным банком. Какие главные успехи и неудачи его на этом посту вы можете перечислить? Стал ли он успешным руководителем, чей уход сейчас связан с недовольством нынешней американской администрации, желанием избавиться от ставленника периода Дональда Трампа?– На протяжении первых лет пребывания в своей должности Дэвид Мэлпасс показывал себя довольно прагматичным и взвешенным руководителем, готовым к диалогу и сотрудничеству со всеми членами Всемирного банка, в том числе и с Россией. Тем более, что он неплохо знает нашу страну, владеет русским языком. Многие члены совета директоров отмечали его открытость к контактам и скромность, особенно контрастировавшие с поведением его предшественника. Под руководством Мэлпасса банк продемонстрировал рекордные показатели финансирования клиентов, особенно во время пандемии COVID-19, успешно переведя работу десятков тысяч своих сотрудников и партнеров по всему миру в режим онлайн. Отношения нынешнего президента банка с российскими коллегами также в течение какого-то времени находились на довольно высоком уровне. Напомню, что первый зарубежный визит после пандемии коронавируса в июне 2021 года Дэвид Мэлпасс совершил именно в Москву, а затем выступил в качестве главного гостя на церемонии открытия ПМЭФ. Этот визит стал по-настоящему прорывным, поскольку до этого официальных визитов глав ВБ в Россию не было на протяжении целого десятилетия. Само по себе решение Мэлпасса совершить визит именно в Россию в 2021 году, несмотря на непрекращающиеся внутриполитические разборки в США по поводу "сговоров с русскими", с нашей точки зрения характеризует его как смелого руководителя, с большим уважением относящегося к нашим предложениям и точке зрения. К сожалению, в прошлом году тон президента ГВБ изменился под жесточайшим давлением западных акционеров Банка, и в публичных заявлениях господин Мэлпасс стал допускать политизированные высказывая, что неприемлемо для международного чиновника такого уровня.– Как сейчас ведется работа дирекции РФ во Всемирном банке, по каким направлениям строится взаимодействие, где и насколько активно наши представители участвуют в деятельности организации?– Как вы знаете, в прошлом году Группа Всемирного банка приостановила большинство своих совместных инициатив с нами. Мы исходим из того, что со временем банк вернется к полноценному взаимодействию с нашей страной. Как известно, Россия не является и не стремится стать заемщиком банка. Наша задача – оказывать совместно с банком поддержку странам Средней Азии, Африки и других регионов в освоении передовых методик борьбы с бедностью, в том числе с применением российских технологий. Работа в таком формате будет, как мы надеемся, развиваться по мере осознания менеджментом ГВБ бесперспективности попыток западных стран изолировать Россию.В отличие от многих других международных организаций, где российских представителей стали отстранять от участия в заседаниях, работы у дирекции в штаб-квартире банка не убавилось, скорее, наоборот. Мы по-прежнему принимаем активное участие в заседаниях совета директоров банка и работе соответствующих комитетов, отстаивая интересы России и дружественных нам стран. Банк остается одной из немногих платформ, где до сих пор возможен полноценный диалог по самому широкому кругу тем международного развития. Помимо участия в регулярных заседаниях, сотрудники дирекции только за прошлый год провели несколько сотен встреч с представителями других стран и менеджмента банка, ответственными за подготовку или реализацию проектов, аналитических материалов и ключевых экономических докладов. Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка – так называемой эволюционной дорожной карты. В рамках данной дискуссии планируется достичь согласия по основным направлениям дальнейшего развития Всемирного банка, ключевым сферам и основным источникам дополнительного финансирования организации, и ряду других вопросов. Благодаря выстроенным за последнее время конструктивным отношениям с так называемой "Группой 11" – 11 дирекциями, куда помимо стран БРИКС, входят страны африканского континента, Латинской Америки и Азии – всего около 120 государств, мы можем участвовать в выработке решений, которые определят будущее этой организации.Другим направлением работы является информационно-аналитическое – мы находимся в постоянном контакте с профильными российскими министерствами, обеспечивая их самой свежей информацией о тех или иных аспектах проектной деятельности Банка в целом ряде стран, главным образом – наших крупнейших партнерах, а также обобщая и перенаправляя результаты аналитической работы банка по различным аспектам глобального, регионального и странового развития.Помимо регулярной деятельности, связанной с работой Совета директоров, наша дирекция также содействует участию российских предпринимателей в тендерах по проектам, финансируемым Всемирным банком, рассказывая об имеющихся возможностях и правилах такого участия. Вопреки расхожему мнению, банк не ограничен в своей работе санкциями, наложенными отдельными странами, поэтому даже подсанкционные российские компании вправе участвовать в таких тендерах. За все время членства России в Банке российский бизнес получил заказы в различных странах на сумму свыше пяти миллиардов долларов. Можно легко подсчитать, какой кумулятивный эффект для нашей экономики в виде новых рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений был достигнут. Поэтому бывает странно слышать разговоры о нецелесообразности содействия беднейшим странам – я бы смотрел на это с точки зрения продвижения наших знаний и технологий, а также укрепления нашего имиджа за рубежом. Развитие отношений с развивающимися странами открывает для российских поставщиков новые рынки и будет иметь положительные последствия для обеих сторон.Наконец, мы оказываем поддержку сотрудникам банка – гражданам России, которых в банке несколько сотен, по мере сил стараясь содействовать им в защите от любых проявлений визовой дискриминации (хотя возможности дирекции здесь ограничены, поскольку выдача виз находится в компетенции госдепартамента США, а не Всемирного банка) и несправедливого отношения со стороны руководства или коллег.– Есть примеры политического вмешательства США, их союзников в работу Всемирного банка в том, что касается работы делегации РФ?– В основном попытки такого вмешательства происходит на уровне, который находится в сфере полного контроля США, а именно в процессе выдачи виз. Зачастую имеют место случаи задержки с выдачей виз членам делегаций РФ, участвующих в весенних или ежегодных встречах Всемирного банка и МВФ. Если вынести за скобки визовый вопрос, то российской делегации не создают каких-либо препятствий во время проведения собраний Бреттон-Вудских институтов. Сотрудники профильных российских ведомств на экспертном уровне смогли принять участие в весенних мероприятиях. Что касается задержки в выдаче виз, наша дирекция находится в постоянном контакте с руководством банка, указывая на недопустимость подобного поведения США – страны, взявшей на себя ряд обязательств при размещении на своей территории штаб-квартиры Всемирного банка. Должны отметить, что в последние несколько месяцев эта ситуация стала понемногу улучшаться, но на нее преимущественно влияет динамика двусторонних отношений США и России, хотя в международных организациях таких нарушений не должно происходить совсем.– Поделитесь приоритетами дирекции РФ в работе Всемирного банка на этот год и в более продолжительный период времени.– Наша работа по всем указанным выше направлениям продолжается. Банк по-прежнему остается уникальным международным институтом, который при полном отсутствии каких-либо ежегодных взносов из российского бюджета предоставляет нашей стране огромное количество возможностей для координации позиции с другими странами по важнейшим аспектам международной повестки, является центром формирования уникальной базы знаний и местом для обмена идеями по вопросам международного развития. Наша главная задача – максимально использовать эти возможности на благо Российской Федерации в непростых реалиях сегодняшнего дня.Основным компонентом нашей работы конечно же является участие в деятельности Совета директоров, что подразумевает формулирование позиции России по сотням проектов, аналитических документов и проектов банка – тут наши планы остаются неизменными. Помимо этого, в ближайших планах проведение серии семинаров для российского бизнеса по участию в проектах, финансируемых Всемирным банком в нескольких регионах работы банка.Как и прежде, планируем уделять внимание защите тех направлений развития, которые имеют первостепенное значение для развивающихся и бедных стран. Так, большое значение придаем содействию борьбе с энергетической бедностью. В этом году по инициативе Российской дирекции, которая была поддержана десятью другими дирекциями, состоится обсуждение проектной деятельности Банка в газовой сфере, а также обсуждение критериев участия Банка в таких проектах. Участие банка в газовой отрасли в последнее время обросло целым рядом ограничительных условий, что создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах. Таким образом складывается довольно парадоксальная ситуация – располагая огромными запасами газа, такие страны не могут получить доступ к финансированию на цели развития газовой энергетики, чтобы надолго решить проблему доступа к дешевому и надежному источнику электроэнергии. Крупнейшие акционеры Банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки от их реализации и при этом умалчивая о том, что сами же активно финансируют строительство таких станций в своих странах. По сути, европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать его для развития местной экономики. Очень трудно продвигается работа по передаче современных энергетических технологий бедным странам. Опять же Россия с богатым опытом реализации ГОЭЛРО еще столетие назад могла бы помочь этим странам в проведении электрификации (более 800 миллионов человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству и порядка трех миллиардов вынуждены готовить пищу, используя дрова и каменный уголь). Приведу еще один пример – несколько лет назад европейцы пытались блокировать проект расширения мощностей одного из африканских НПЗ, поскольку им было выгоднее перерабатывать африканскую нефть на собственных заводах и зарабатывать на продаже нефтепродуктов обратно африканским странам с большой маржой. В то время проект удалось отстоять и наш голос стал решающим, позволив склонить чашу весов в пользу наших африканских друзей. Правда, было это во времена нахождения у власти в США республиканцев, и они более прагматично подходили к решению энергетических проблем.Как я уже отмечал, мы продолжим принимать самое активное участие в обсуждении новой модели работы Всемирного банка – здесь нашей задачей является содействие развитию дискуссии в конструктивном для развивающихся стран русле, с учетом интересов и приоритетов Российской Федерации.И конечно же – будем разъяснять обновленному руководству ВБ необходимость перезапуска совместных инициатив с Россией, о которых мы сказали в начале беседы.– С какими странами сейчас выстроено наиболее эффективное взаимодействие дирекции РФ в рамках Всемирного банка (в каких направлениях)?– Благодаря прагматичной позиции РФ по вопросам международного развития, российской дирекции удается сохранять свой авторитет и выстраивать доверительные отношения в первую очередь с "Группой 11". Только по итогам прошедшего года Россия присоединилась к десяткам совместных заявлений "Группы 11" по различным аспектам работы банка, включая вопросы улучшения доступа к энергии и водным ресурсам, изменения климата, продовольственной безопасности, ряда реформ Банка и многим другим вопросам. При этом стараемся не допускать политизированной риторики со стороны других дирекций и в этом получаем поддержку коллег: все согласны, что для таких дискуссий есть другие международные институты, в том числе, ООН.Нашим безусловным преимуществом является то, что, не будучи заемщиком Всемирного банка, Россия обладает возможностью открыто выражать свою позицию и зачастую выступать по просьбе и от имени целого ряда развивающихся стран, по разным причинам не решающихся озвучивать свое мнение и идти на какую-либо конфронтацию с ведущими акционерами банка. Действуя таким образом, Россия в течение ряда последних лет завоевала в банке репутацию государства-сторонника прагматизма и здравого смысла в международных экономических отношениях, ведущего открытый диалог по важнейшим вопросам международного развития.– Как вы оцениваете возможное влияние банкротства банков в США на мировую экономику? Разделяете ли вы опасения, что ситуация в банковском секторе может ухудшиться?– Ответ на этот вопрос уже дан во время весенней сессии многими профессиональными экономистами, специализирующимися на развитии частного банковского сектора. Об этом много говорилось в эти дни Мэлпассом и Георгиевой из МВФ. Можем лишь отметить, что эта тема действительно беспокоит акционеров Всемирного банка, хотя на устойчивости самого Всемирного банка банковский кризис, в случае его наступления, не скажется. Модель работы Всемирного банка в корне отличается от модели работы коммерческих Банков. Безусловно, может резко вырасти спрос на ресурсы ВБ со стороны заемщиков, как это произошло во время кризиса 2008 года. Именно поэтому банк пытается найти дополнительные внутренние ресурсы, чтобы помочь своим клиентам при ухудшении макроэкономической ситуации. Ведь для многих беднейших стран, особенно находящихся в состоянии гражданской войны или сталкивающихся с проявлениями терроризма, Группа ВБ является единственным источником финансовой помощи.– Обсуждают ли члены группы ВБ решение ряда стран, включая Россию, использовать национальные валюты для платежей? Считаете ли вы, что доллар теряет свою силу, и какая ему альтернативная валюта?– Скажу честно, вопросы, связанные с хождением тех или иных валют – это скорее прерогатива наших коллег из российской дирекции в МВФ, хотя до нас доносятся отголоски таких дискуссий. Согласно распределению обязанностей между Бреттон-Вудскими институтами, банк больше сосредоточен на проектном финансировании и гуманитарном содействии. В то же время, в МФК (входит в ГВБ) ведется большая работа по развитию рынков ценных бумаг в национальных валютах, еще совсем недавно Корпорация активно выпускала номинированные в рублях ценные бумаги на российском рынке и кредитовала в рублях предприятия и банки в бывших советских республиках. На мой личный взгляд, альтернативой доллару при правильном проведении финансовой политики мог бы стать рубль, все возможности у нас для этого есть. Главные предпосылки для этого – один из самых низких в мире уровней госдолга и положительное сальдо торгового баланса, стабильность политической системы, чем не могут похвастаться нынешние эмитенты резервных валют, балансирующие на грани банкротства. Неслучайно все больше наших партнеров проявляют интерес к платежам и кредитам в российских рублях, чтобы не стать жертвой санкций со стороны США за развитие сотрудничества с нами. Уверен, что будущее именно за рублевыми расчетами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост нашего высокотехнологичного экспорта.– Многие гуманитарные организации поднимали вопрос о недофинансировании многих стран при очень хорошем финансировании Украины. Хорошо ли сбалансировано внимание ВБ к странам? Есть ли среди широкого круга участников Всемирного банка недовольство значительными средствами на финансирование Украины в ущерб другим странам, которые также нуждаются в финансировании?– Такая проблема действительно существует. И хотя значительная часть финансирования Украины приходится на грантовые средства, предоставляемые стране западными партнерами на безвозмездной основе, к моменту переориентирования финансирования страны на грантовую помощь, кредитный портфель Украины достиг предельных значений и сегодня Украина является девятым по величине портфеля заемщиком банка. Вы абсолютно правы, что в ситуации, когда объем ресурсов в распоряжении Банка ограничен, увеличение объемов кредитования Украины приводит к уменьшению объемов финансирования других стран и не может не вызвать ропот со стороны многих заемщиков. Так что ситуация во многом напоминает известную басню про Тришкин кафтан – если вы направляете больше средств в пользу одного заемщика, квота остальных автоматически уменьшается. Наибольшую озабоченность при этом вызывает риск невозврата Украиной заемных средств, хотя ее спонсоры не скупятся на обещания не допустить дефолта по кредитным обязательствам перед Всемирным банком. Цену таких обещаний мы прекрасно знаем. В целом же, этот вопрос становится все более чувствительным для развивающихся стран, отмечающих значительную разницу в отношении к Украине по сравнению с предъявляемыми ко всем остальным более строгими условиями заимствований. Кроме того, чрезмерная сфокусированность менеджмента банка на помощи Киеву, зачастую игнорируя или преуменьшая масштаб конфликтов в других странах, также вызывает неприятие у ряда стран. Они справедливо критикуют двойные стандарты западных акционеров, указывая на то, что сами пережили куда более серьезные конфликты и разрушения, не дождавшись помощи. "Эксклюзивный" подход ГВБ к Украине, обусловленный позицией ключевых кредиторов, не находит никакого отклика в развивающихся странах, которые страдают от последствий высоких процентных ставок в США и ЕС в условиях недостатка ресурсов после пандемии, и сами нуждаются в увеличении финансирования. Обращает на себя внимание и тот факт, что менеджмент Банка или его отдельные члены пытаются перевалить ответственность за целый ряд проблем в мировой экономике на последствия событий на Украине, иногда проявляя буквально чудеса креативности в формулировках причинно-следственных связей. Мы со своей стороны в таких случаях обращаем внимание менеджмента организации и соответствующих сотрудников на недопустимость такого рода псевдоаналитических упражнений и необходимость объективной оценки текущей экономической ситуации и глобальных трендов.– Каковы планы ВБ в отношении помощи Украине?– Возможности Банка в ближайшие месяцы финансировать украинскую программу за счет кредитных средств практически исчерпаны. При этом банк продолжит участвовать в оказании помощи стране, выступая в основном, в качестве посредника и координатора международной финансовой помощи, предоставляемой главным образом западными донорами. На текущий момент средства доноров составляют почти 80% всей финансовой помощи Украине со стороны ГВБ. Такие средства в ближайшие месяцы будут направлены на цели финансирования восстановления инфраструктуры, поддержку здравоохранения, а также на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы. При этом Банком осуществляется тщательный надзор за тем, чтобы такие средства не использовались на финансирование военных расходов.– Всемирный банк в последнем прогнозе ожидает сокращения экономики РФ на 0,2% в текущем году и роста ВВП в 2024-2025 годах, в том числе, за счет экспорта углеводородов. Насколько объективной, взвешенной вы считаете такую оценку? Есть ли внутри организации желание занижать реальные перспективы роста ВВП России и представлять прогнозы в более сдержанном виде?– На первый вопрос вам все же лучше ответят наши коллеги из министерства экономического развития и Центрального банка России. По поводу желания банка занижать перспективы роста ВВП России – я бы сказал, что желание осторожничать в оценке перспектив роста в целом присуще таким организациям, как Всемирный банк или МВФ, безотносительно какой-либо страны. У экономистов банка в ходу такой термин – "предвзятость оптимизма" (optimism bias) – стремление переоценивать темпы развития в долгосрочной перспективе. На протяжении ряда последних лет банк старается избегать предвзятости оптимизма в своих оценках темпов развития мировой экономики и экономик отдельных стран, хотя в оценках темпов роста российской экономики банк, как может показаться, чаще демонстрирует, скорее, предвзятость пессимизма. Мы стараемся отслеживать такие тенденции и вести диалог с экономистами банка. Если внимательно посмотреть на динамику прогнозов, банк все же старается корректировать свои оценки, если видит их несоответствие реальности. Так, в июне 2022 года прогноз банка по ВВП России был следующим: в 2022 году ожидалось падение на 8,9%; в январе 2023 года прогноз был улучшен: оценка падения составила 3,5%. Мы все знаем поговорку, что прогнозы – дело неблагодарное, поэтому я бы не считал истиной в последней инстанции мнение работающих в Вашингтоне экономистов, многие из которых безусловно обладают талантом и хорошей теоретической подготовкой, но зачастую не знакомы с российскими реалиями.Все высказанные в интервью оценки являются личным мнением Романа Маршавина и могут не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов

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https://ria.ru/20230324/yuan-1859456459.html

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интервью - авторы, украина, россия, всемирный банк, мвф, сша