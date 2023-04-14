https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865302680.html
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем - РИА Новости, 14.04.2023
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
россия
китай
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. "Это надо спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли совместные военные учения России и Китая.
https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, безопасность
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем
Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможности совместных учений России и Китая