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Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем - РИА Новости, 14.04.2023
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13:10 14.04.2023
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Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем - РИА Новости, 14.04.2023
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
россия
китай
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. "Это надо спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли совместные военные учения России и Китая.
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россия, китай, дмитрий песков, безопасность
Россия, Китай, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможности совместных учений России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВоенная техника КНР на совместных учениях с Россией
Военная техника КНР на совместных учениях с Россией - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военная техника КНР на совместных учениях с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ.
Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.
"Это надо спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли совместные военные учения России и Китая.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 11:41
 
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