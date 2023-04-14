https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865302680.html

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем - РИА Новости, 14.04.2023

Песков перенаправил в Минобороны вопрос о совместных учениях с Китаем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:10

2023-04-14T13:10

2023-04-14T13:10

россия

китай

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности совместных боевых учений России и Китая в министерство обороны РФ. Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что Россию с официальным визитом посетит министр обороны КНР генерал-полковник Ли Шанфу с 16 по 18 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудит с китайским коллегой перспективы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере. "Это надо спрашивать в министерстве обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли совместные военные учения России и Китая.

https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, дмитрий песков, безопасность