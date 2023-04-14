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"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года - РИА Новости, 14.04.2023
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17:50 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/tyagachi-1865416868.html
"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года
"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года - РИА Новости, 14.04.2023
"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года
Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:50
2023-04-14T17:50
экономика
авто
санкт-петербург
россия
концерн пво "алмаз-антей"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна, гендиректор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников. "Брянский автомобильный завод тоже входит в состав концерна и управляется Обуховским заводом. Мы представляли Денису Валентиновичу Мантурову грузовой автомобиль... У нас есть предварительное понимание, что нам нужно делать минимум 2 тысячи автомобилей в год. Тут проще, они привязаны к Брянскому автомобильному заводу, и могут пройти сертификацию в течение года. И в принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota", - сказал он. "Если у нас все получится сейчас, то мы рассчитываем, что мы к середине 2024 года проведем сертификацию тягача и начнем его выпускать", - добавил Подвязников. Брянский автомобильный завод является ведущим производителем специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости, производит унифицированные узлы и агрегаты, которые применяются в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 12 апреля сообщал, что прорабатывается вопрос с концерном "Алмаз-Антей" по производству электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.
https://ria.ru/20230412/almaz-antey-1864850579.html
https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html
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экономика, авто, санкт-петербург, россия, концерн пво "алмаз-антей", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года

"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota в Петербурге с 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100 (СПСА) на стенде Брянского автомобильного завода (входит в концерн "Алмаз-Антей")
Пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100 (СПСА) на стенде Брянского автомобильного завода (входит в концерн Алмаз-Антей) - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100 (СПСА) на стенде Брянского автомобильного завода (входит в концерн "Алмаз-Антей"). Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна, гендиректор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников.
"Брянский автомобильный завод тоже входит в состав концерна и управляется Обуховским заводом. Мы представляли Денису Валентиновичу Мантурову грузовой автомобиль... У нас есть предварительное понимание, что нам нужно делать минимум 2 тысячи автомобилей в год. Тут проще, они привязаны к Брянскому автомобильному заводу, и могут пройти сертификацию в течение года. И в принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota", - сказал он. "Если у нас все получится сейчас, то мы рассчитываем, что мы к середине 2024 года проведем сертификацию тягача и начнем его выпускать", - добавил Подвязников.
Электромобиль Neva производства АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Алмаз-Антей" может начать выпуск машин e-Neva на бывшем заводе Toyota
12 апреля, 16:58
Брянский автомобильный завод является ведущим производителем специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости, производит унифицированные узлы и агрегаты, которые применяются в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники.
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 12 апреля сообщал, что прорабатывается вопрос с концерном "Алмаз-Антей" по производству электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год.
В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.
Запуск производства автомобилей Baic на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
В России открылся первый дилерский центр китайского BAIC
6 апреля, 17:46
 
ЭкономикаАвтоСанкт-ПетербургРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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