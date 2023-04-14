https://ria.ru/20230414/tyagachi-1865416868.html

"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года

"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года - РИА Новости, 14.04.2023

"Алмаз-Антей" хочет выпускать тягачи на бывшем заводе Toyota с 2024 года

Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:50

2023-04-14T17:50

2023-04-14T17:50

экономика

авто

санкт-петербург

россия

концерн пво "алмаз-антей"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз – Антей" рассматривает возможность производства тягачей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, их выпуск может стартовать в 2024 году, сообщил РИА Новости замгендиректора концерна, гендиректор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников. "Брянский автомобильный завод тоже входит в состав концерна и управляется Обуховским заводом. Мы представляли Денису Валентиновичу Мантурову грузовой автомобиль... У нас есть предварительное понимание, что нам нужно делать минимум 2 тысячи автомобилей в год. Тут проще, они привязаны к Брянскому автомобильному заводу, и могут пройти сертификацию в течение года. И в принципе мы можем на площадке Toyota, потому что она более современная, собирать такие машины. Мы как раз, идя по такому сценарию, дадим рабочие места и загрузим производство, которое сейчас есть на Toyota", - сказал он. "Если у нас все получится сейчас, то мы рассчитываем, что мы к середине 2024 года проведем сертификацию тягача и начнем его выпускать", - добавил Подвязников. Брянский автомобильный завод является ведущим производителем специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости, производит унифицированные узлы и агрегаты, которые применяются в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 12 апреля сообщал, что прорабатывается вопрос с концерном "Алмаз-Антей" по производству электромобилей Е-Neva на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Начало производства автомобиля запланировано на 2026 год. В конце марта Минпромторг РФ объявил, что автозавод Toyota в Петербурге перешел в собственность ФГУП "НАМИ" (подведомственному министерству), соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Тогда в министерстве отмечали, что уже прорабатывают возможность скорейшего возобновления производства на площадке.

https://ria.ru/20230412/almaz-antey-1864850579.html

https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, россия, концерн пво "алмаз-антей", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)