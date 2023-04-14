https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html

В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:47

2023-04-14T12:47

2023-04-14T13:22

безопасность

вооруженные силы рф

дмитрий песков

сергей шойгу

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии