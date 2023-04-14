https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:47
2023-04-14T12:47
2023-04-14T13:22
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
https://ria.ru/20230414/tof-1865258412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
Песков назвал внезапную проверку на ТОФ обычной практикой для поддержания боеготовности