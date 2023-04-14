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В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте - РИА Новости, 14.04.2023
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12:47 14.04.2023 (обновлено: 13:22 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/tof-1865287905.html
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:47
2023-04-14T13:22
безопасность
вооруженные силы рф
дмитрий песков
сергей шойгу
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
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безопасность, вооруженные силы рф, дмитрий песков, сергей шойгу, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Кремле прокомментировали внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Песков назвал внезапную проверку на ТОФ обычной практикой для поддержания боеготовности

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности Вооруженных сил России.
«
"Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших Вооруженных сил", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, с чем связана внезапная проверка Тихоокеанского флота РФ.
Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны сообщил, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Шойгу рассказал об особенностях внезапной проверки ТОФ
Вчера, 11:24
 
БезопасностьВооруженные силы РФДмитрий ПесковСергей ШойгуТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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