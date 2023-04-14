https://ria.ru/20230414/tof-1865259553.html
Шойгу рассказал дополнительные детали проверки сил ТОФ
Шойгу рассказал дополнительные детали проверки сил ТОФ - РИА Новости, 14.04.2023
Шойгу рассказал дополнительные детали проверки сил ТОФ
Учения корабельных группировок в рамках проверки сил Тихоокеанского флота должны проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:29
2023-04-14T11:29
2023-04-14T17:23
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Учения корабельных группировок в рамках проверки сил Тихоокеанского флота должны проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. "Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке", - сообщил министр на совещании с руководящим составом Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230414/proverka-1865259265.html
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Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
Шойгу о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боевой готовности
2023-04-14T11:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал дополнительные детали проверки сил ТОФ
Шойгу: в проверке сил ТОФ обозначат действия противника и создадут сложные помехи